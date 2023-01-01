Песня «Осень» группы «Лицей» была написана Лениным во время Октябрьской революции
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Специалисты Государственного архива Российской Федерации
(ГАРФ) опубликовали сборник документов «Переписка Владимира Ульянова-Ленина в
первые месяцы советской власти». Как оказалось, в ноябре 1917 года будущий
глава СССР написал стихотворение «Осень», которое через 80 лет стало основной
текста популярной песни группы «Лицей».
«Своё стихотворение Ленин отправил Крупской в конце ноября,
через три недели после Октябрьской революции. Он писал, что после её отъезда из
Петрограда «Стало вдруг темно» и просил как можно скорее вернуться», – написал
в предисловии к сборнику документов историк Егор Яковлев.
Сотрудникам архива удалось установить, как стихотворение
Ленина попало к Алексею Макаревичу, «официальному» автору песни «Осень», – его
двоюродный брат в 1994 году работал над диссертацией, посвященной переписке советских
лидеров после революции.
«Мы подняли документы и выяснили, что архивное дело за
последние 30 лет брал только один человек, родственник Алексея Макаревича. Видимо,
он скопировал текст и передал его музыканту» , – рассказал главный научный сотрудник
ГАРФ Павел Голубев.
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