Жизнь вора нынче тяжела, раз спер под Новый год козла

А был тот козел не обыкновенным, а… Нет-нет, о волшебстве тут нет и речи, хоть и случилось это после католического Рождества, а значит, в преддверии Нового года, когда во всем мире ждут чудес и удивительных подарков Санта-Клауса.

Жил-был в Бразилии, да и сейчас живет и здравствует в Понта Гросса, довольно известный в своей общине человек. Это житель тамошнего района Боа Виста по имени Клаудиней Ласерда, владелец того самого домашнего козла, коему выпал случай прославить своего хозяина практически на весь мир.

Работает мужчина на заправке, где его питомец по кличке Северино выступал в эти дни в качестве талисмана. А все потому, что перед Рождеством Клаудиней нарядил своего любимца в костюм Санты и разрешил людям в этом районе фотографироваться с козлом. И стал Северино местной достопримечательностью, да такой известной, что поклонники сделали с ним «более 300 фотографий».

Однако, видимо, наряд Санта-Клауса и привлек любителей поживиться чужим имуществом. В прошлую среду, то бишь 28 декабря, соседи Клаудинея поведали ему, что его любимое животное кто-то украл. Причем незадачливый вор попытался продать домашнего козла не кому-нибудь, а брату владельца.

Сам Ласерда рассказал, что его дом и до этого уже неоднократно подвергался ограблению, но именно кража Северино заставила его «по-настоящему разозлиться» на воров:

«Они несколько раз грабили мой дом, но мне было все равно. Однако, когда это был Северино, я просто сошел с ума».

По странному, но удачному стечению обстоятельств, любимца удалось вернуть всего через несколько часов. Помогло найти животное курьезное предложение вора купить краденного козла именно брату Клаудинея. Но почему-то, несмотря на всю популярность Северино в районе, только после публикации отчета полиции кто-то был арестован за его кражу.

Эта история, случившаяся в рождественские дни, получила счастливый конец, а поспособствовал ему не иначе как тот самый Санта-Клаус, в чьем костюме гарцевал любимец Клаудинея Ласерды и всех жителей района Боа Виста.

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

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