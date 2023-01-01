Бывшие заключенные поблагодарили ЧВК «Вагнер» за «новую» жизнь
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Бойцы ЧВК «Вагнер», бывшие заключенные, ставшие добровольцами в специальной операции, поблагодарили бизнесмена Евгения Пригожина за предоставленную возможность изменить свою жизнь.
Основатель группы Евгений Пригожин посетил проходящих реабилитацию, чтобы поздравить их с Новым годом. Один из бойцов ЧВК Вагнер поблагодарил за шанс начать новую жизнь, стать другим человеком.
«Спасибо, что в семью большую, крепкую приняли. Мы поняли, что такое дружба», – приводит РИА «Новости» его слова.
Раненые также заявили, что в больнице хорошие условия, но они собираются после восстановления дальше защищать родину.
По словам раненых, в медучреждении очень хорошие условия, а после восстановления они хотят дальше защищать родину.
Пригожин, обращаясь к бойцам, призвал их держаться заданного направления.
Ранее Евгений Пригожин рассказал о большом количестве взятых группой «Вагнер» пленных.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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