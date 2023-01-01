Пушилин рассказал об обстрелах ДНР за последние сутки

В ДНР за последние сутки под огонь ВСУ попало множество гражданских объектов, ПВО сбило большое количество украинских снарядов, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Пушилин заявил, что за последние сутки множество гражданских объектов в разных населенных пунктах попали под обстрел, кроме того, активно работала система ПВО, слаженно сработали контрбатарейщики и артиллеристы, которые не позволяли врагу совершать эти обстрелы безнаказанно, передает ТАСС.

Ранее российские войска ликвидировали обстреливавшие Донецк польские гаубицы Krab.

—