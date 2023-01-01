 

The National Interest: США столкнулись с угрозой энергетического кризиса

01.01.2023, 17:50, Новости дня
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США оказалась на пороге энергетического кризиса из-за несовершенства системы безопасности высоковольтных трансформаторов на электроподстанциях, некоторые районы могут остаться без света на несколько лет, сообщил обозреватель журнала The National Interest Сиддхартха Кази.

В США участились случаи диверсий, в результате которых выходят из строя электроподстанции. Так, в конце декабря четыре электроподстанции в округе Пирс, штат Вашингтон, подверглись нападению, в результате чего 14 тыс. жителей остались без электричества. До этого неизвестный открыл огонь по двум электроподстанциям в Северной Каролине, в результате чего без электричества на несколько дней оказались уже 40 тыс. человек, подобные случаи происходили в Орегоне и Вашингтоне.

По словам обозревателя The National Interest, ни один из стрелявших о подстанциям из крупнокалиберных винтовок с большого расстояния не был наказан.

«Эти случаи подчеркивают вопиющую структурную уязвимость: критически важную инфраструктуру, необходимую для поддержания работы современного общества, гораздо легче разрушить, чем построить. В частности, трансформаторы высокого напряжения оказались особенно слабым звеном в энергосистеме Америки», – цитирует РИА «Новости» Кази.

Автор статьи уточнил, что высоковольтные трансформаторы составляют около трех процентов от всех трансформаторов в США, но 70% всей электроэнергии страны приходится на них. Кази предупредил, что отключение девяти из тридцати трансформаторов во время пикового спроса приведет к полному выведению из строя всей энергосистемы Соединенных Штатов.

Кази уверяет, что на практике замена высоковольтных трансформаторов может растянуться до двух лет, при этом в США практически нет мощностей по их производству высоковольтных трансформаторов.

Газета ВЗГЛЯД писала, как США лишают Европу промышленности и персонала из-за энергокризиса.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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