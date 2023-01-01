Почему Оля не верит в Деда Мороза? – Личное мнение
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Телеведущая Дома 2 Ольга Орлова вспомнила, как перестала верить в Деда Мороза и его подарки.
Фото: Соцсети
История, честно говоря, душераздирающая. Вот я чуть не заплакала.
Всё началось с того, что когда Ольге было лет 10, она обнаружила под ёлкой в качестве подарка рейтузы:
«Мне тоже было лет десять, когда Дед Мороз принес мне под елку шерстяные коричневые рейтузы. Вот тогда-то я и осознала с глубочайшим разочарованием, что его не существует!»
Действительно, когда вместо куклы — рейтузы, верить в чудо и дальше довольно сложно.
И хотя, может быть, рейтузы по мнению Деда Мороза, Ольге всё-таки были необходимы в будущем, ей самой-то их не хотелось. Значит, новогоднего чуда нет.
«Думаю, вера в него закончится, когда подарки в письме не будут соответствовать подаркам под елкой», — логично обрисовала картинку напарница Бородиной.
Несмотря на всю глубину философии, заложенную в послании Ольги, меня впечатлили рейтузы. Тёплые и шерстяные, коричневые.
Фото: Соцсети
Можно сказать, что Дед Мороз всё-таки довольно прозорлив, раз сделал такой правильный подарок Орловой. К сожалению, хорошие рейтузы не оказали дальнейшего влияния на судьбу участницы группы Блестящие.
Какой самый отвратительный подарок на Новый год получали вы? Что особенно запомнилось?
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Источник: Лена Миро
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