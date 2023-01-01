Затмила всех: ANNA ASTI о внешних и внутренних трансформациях

Ровно год назад, в ноябре 2021 года, Анна Дзюба (настоящее имя ANNA ASTI. — Прим. ред.) покинула группу, солисткой и голосом которой являлась более десяти лет, на пике популярности. Мечта заниматься собственной карьерой не редкость для участников коллективов, но уход из группы часто приводит к забвению. К счастью, случай Ани уникальный. Она не просто в кратчайшие сроки выпустила дебютный сольный альбом, но и стала самой популярной певицей России. Сразу пять треков альбома с символичным названием «Феникс» возглавили разные музыкальные рейтинги, а в записи сингла «Хобби» принял участие Филипп Киркоров, таким образом благословивший новую фаворитку.

Анна, вы ожидали такого успеха? Какую цель перед собой ставили, когда только начинали записывать песни для альбома «Феникс»?

Я до сих пор не могу осознать, что все это происходит со мной, настолько это круто! Помню, как после презентации альбома проснулась утром, увидела позиции в чартах и заплакала как ребенок, не веря своим глазам. Ожидала ли? Нет. Я просто хотела петь, мечтала, чтобы мои песни слушали, чтобы я была нужна, потому что петь — это мое предназначение, и я точно знаю, что сила свыше ведет меня по этому пути.

Автор ваших песен — Дима Лорен, которого вы сами называете «автор моей души». Как рождаются песни? Вы рассказываете ему какие-то истории, которые у него складываются в стихи и мелодии?

По-разному. Некоторые песни действительно рождались из наших сокровенных разговоров. А некоторые Дима просто пишет, а они попадают в самое сердце и мне, и каждому человеку. Это его дар.

Вы дружите с Димой в обычной жизни?

Мы не просто дружим, мы семья. Часто собираемся вместе, всегда на связи, поддерживаем друг друга в сложных ситуациях и радуемся, когда все хорошо. Я знаю и люблю его семью, он и его близкие часто приезжают к нам в гости.

Год назад вы были в начале сольной карьеры, а сегодня в нашей стране вряд ли есть артистка, успех которой превышал бы ваш. Что за этот год поменялось — не в певице ANNA ASTI, а в девушке Ане?

Мне кажется, я осталась прежней. Пожалуй, только больше стала ценить моих близких, а также преданных, искренних людей рядом, особенно ценю их веру в меня и поддержку.

Популярность всегда испытание. Как вы проживаете вашу популярность внутри семьи? Особенно учитывая, что ваш муж активно вовлечен в вашу работу.

Я обычная семейная девушка, люблю гостей и готовить для них, мы устраиваем большие ужины с командой, со всеми нашими близкими — это всегда особенные дни. Я о таких мечтала, когда представляла идеальную картинку своей жизни. С мужем все в порядке. (Смеется) Все как у обычных людей. Есть и споры. Иногда мы оба устаем от работы, но это наша жизнь, мы принимаем ее такой, какая она есть.

Во время прошлого нашего интервью вы рассказывали про ремонт дома. Как сейчас обстоят дела с этим?

Ох… Все, кто хоть раз в жизни делал ремонт, точно меня поддержат — порой кажется, что он никогда не закончится. Но я все же надеюсь, что скоро мы сможем наконец-то переехать, не могу дождаться этого. Ведь столько сил и души вложено в это место. Планирую, что наряжать елку в этом году мы уже будем в новом доме, со всеми моими родными людьми.

Аня, в этом году у вас произошло множество трансформаций — в том числе, внешних. Вы сильно изменили образ. Сначала стали блондинкой, теперь мы наблюдаем ваши модные эксперименты с одеждой. Как родился образ новой Анны, кто подсказал, помог?

Жизнь одна, и я считаю, скучно прожить ее с одной прической, одним цветом волос, без экспериментов с одеждой. Так что я наслаждаюсь всеми переменами, которые происходят со мной. Образ артиста в моем случае — это не статичное состояние. Он меняется в зависимости от готовящихся релизов, контекста номера, который мы создаем для сцены, или просто по настроению. Творческие люди неустойчивы в стилистических решениях. Сегодня я хочу быть романтичной и женственной, а завтра строгой и собранной. Важно чувствовать себя уверенной в том или ином наряде. Но еще важнее для меня теперь доносить внешним видом свое состояние. Я не просто пою песни, я живу на сцене, в кадре. И внешний вид — это месседж, который является неотъемлемой частью того, что я несу через музыку. Именно поэтому я стараюсь быть разной, при этом оставаясь собой.

Кого из известных людей можете назвать иконой стиля для себя? На кого хотелось бы ориентироваться?

Мне нравится семья Кардашьян, Дуа Липа, Тина Кунаки, Синди Бруна. А сейчас я хочу научиться вдохновляться собой.

Можете рассказать о вещах в гардеробе, которыми гордитесь / рады, что они у вас есть?

Как, наверное, любая девочка, я люблю красивую одежду и аксессуары.

Нет конкретных вещей, которыми я горжусь, но в последнее время я все чаще делаю выбор в сторону вещей «с историей». Сама мысль о том, что вещь получает вторую жизнь и ее можно как-то интересно обыграть в современном стиле — это интересно. Например, недавно в моем гардеробе появился винтажный плащ Versace. Но в целом я за то, чтобы гордиться поступками, а не вещами.

Артисты часто жалуются на то, что недовольны собой, когда видят себя на экране. Как с этим обстоят дела у вас?

Иногда это так, иногда я себе нравлюсь в кадре. Ведь, как известно, все зависит от света и ракурса. Чаще всего камера добавляет 6–8 кг, а разные телевизоры могут увеличить тебя до очень неприятного вида. Но за много лет я уже почти смирилась с тем, что с камерой у нас не всегда складываются теплые взаимоотношения. (Смеется) Не могу назвать себя фотогеничным человеком.

Можете сказать, что сейчас вы находитесь в гармонии с собой?

Не могу, наверное, потому что эту гармонию ищешь всю жизнь, в какие-то моменты она становится сильнее, в какие-то не так ощутима. Но я работаю над этим, учусь замечать счастье в моменте, специально обращаю на это свое внимание.

Вот вчера, например, мы с командой летели в самолете, я на секунду обернулась, посмотрела на всех и почувствовала такое тепло и гордость, что мы все вместе, рядом, как мы общаемся друг с другом, каждый такой особенный. У нас такая атмосфера, что даже несколько бессонных ночей и концерты один за другим не истощают нашу энергию и радость находиться вместе, заниматься любимым делом. Почувствовала, что вот-вот заплачу, посмотрела в окно иллюминатора и мысленно поблагодарила бога за все, что у меня, у всех нас, есть.

Когда ждать ваш новый альбом, сингл, дуэт?

Наконец-то могу сказать, что мы с этим артистом, несмотря на небольшие препятствия, все-таки спели вместе! Совсем недавно у нас вышел дуэт с JONY. А альбом всегда в процессе написания, то один, то другой. Сейчас мы находимся в большом концертном туре, а параллельно работаем над новым материалом.

Когда вы последний раз высыпались?

Какой непростой вопрос. Я не помню. Возможно, сегодня… А может, я просто так особенно чувствую каждый день, что становится не так важно, сколько я сплю, и мне хватает энергии от этих ощущений. Я вообще сейчас чувствую, как моих сил будто бы стало вдвое больше. Устаю, конечно, как и все люди, но заряд моей батарейки точно стал мощнее.

О чем вы сегодня мечтаете?

Хочется нести в мир любовь и свет. Чтобы люди, которые приходят на наши концерты, выходили после них с чувством счастья и тепла. Чтобы музыка была всегда в моей жизни, потому что она лечит и меня. Мечтаю скорее переехать в наш дом, а иногда — о долгом отпуске. Но о большой и светлой любви, о людях со счастливыми глазами и чистыми, добрыми сердцами, которые питает музыка, мечтаю больше всего. Пусть она будет нашей силой.

Фото: Максим Хамицевич.

Стиль: Николай Овечкин.

Макияж: Александра Тен.

Прически: Петя Богданов.

Благодарим за помощь в организации съемки PRIME PARK.