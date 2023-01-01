Контакт с духами, гадания и розыгрыши: четыре развлечения в новогодние каникулы

Новогодняя ночь позади, а впереди – дни новогодних каникул. Отличная возможность, хорошо провести время с близкими. А чтобы вы точно не скучали, подсказываем вам четыре развлечения, которыми можно скрасить зимние дни и вечера.

Вызываем духов

Шуточный спиритический сеанс – отличный способ развеселить компанию. Вам нужно найти компаньона среди гостей, который будет в курсе всех условий шутки и поможет вам убедить собравшихся в реальности происходящего.

Далее нужно положить на круг из бумаги с буквами блюдце с нарисованной черточкой. Все участники сеанса должны положить на него руки, водить по листу и спрашивать вещи, которые их интересуют. Из букв, на которые упала черта блюдца, составляются слова, что, собственно, и является ответами.

Далее нужно вызвать духа, с которым гости будут контактировать. Собравшиеся берутся за руки и хором произносят: “Я призываю сюда духа (полное имя призываемого)! Приди! Приди! Приди!”. После этого вы или ваш сообщник незаметно двигает блюдце, как бы давая понять, что дух находится среди вас. Ну, а тут срабатывает ваш полет фантазии: можно разместить, например, “духа” в шкафу, откуда он будет выдавать невнятные звуки – желательно в пустое металлическое ведро.

Гадание на суженого

Если среди ваших друзей есть незамужние дамы, то это шуточное гадание для вас. Самое главное – убедить человека в том, что это “самый правдивый способ узнать имя своего жениха”. Ну, а дальше ведущему розыгрыша нужно спрятаться в ванной, взять кусочек мыла, намочить и написать на предплечье любое мужское имя.

Далее нужно предложить невесте спалить до основания 5-20 спичек. После этого спички нужно положить на предплечье “гадалки”, где предварительно написано мылом имя, а девушку попросить сосредоточиться на своем будущем и растереть сгоревшие спички на предплечье гадалки. С каждым ее движением имя будет проявляться.

Лабиринт

Натяните в комнате длинную веревку так, чтобы проходить этот самодельный лабиринт было непросто – где-то перешагивать, а где-то приседать. После одному из гостей необходимо предложить пройти все препятствия, запомнить дорогу и пройти с закрытыми глазами. Соль в том, что пока участнику завязывают глаза, другие гости убирают веревку или меняют ее расположение.

Чай с лимоном

Если настало время чаепития, этот розыгрыш прекрасно подойдет, чтобы повеселить компанию. Ведущий за столом заявляет, что может за 20 минут выпить 20 чашек чая с лимоном. В компании точно найдется азартный человек, готовый поспорить. После необходимо взять чашку, положить туда целый лимон. Оставшегося места для чая будет столько, что любой человек сможет выпить нужное количество напитка и выиграть спор.