 

Елизавета Борская может скоро завершить свою актерскую карьеру

01.01.2023, 16:30, Разное
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влюбилась в кинематограф. Хотя она пробовала себя во многих ролях, предложения не были чрезмерными. После дебюта актриса снялась примерно в 70 фильмах. Ни одна из этих ролей не была успешной.

Оксана Окапова, кинокритик, считает, что Елизавете Боярской не удавались роли. Она также считает, что как актер, она не нашла “своего режиссера”. Сейчас Боярская должна постараться не допустить забвения, ведь времени не так много. Знаменитый папа не сможет ей в этом помочь.

“До сих пор ей не везло в проектах. И ее роли в “Иронии судьбы”, и в “Анне Карениной” кажутся очень шаблонными. Останется ли она в истории? Трудно сказать. Ее творчество еще не открыло ее”, – заявила Огапова. Сейчас Боярской очень нужно найти сценариста и режиссера, которые позволят ей раскрыть свой актерский талант.

Стоит отметить, что актриса приняла участие только в пяти фильмах за последние два года. Поэтому ей нужно прислушаться к мнению кинокритика, пока не стало слишком поздно.


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