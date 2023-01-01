 

Представителям УПЦ закрыли доступ к двум храмам Верхней лавры

01.01.2023, 16:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Представителям Украинской православной церкви закрыли доступ в главный собор Киевско-Печерской лавры – Успенскому собору и в Трапезную церковь.

Как сообщил настоятель Киево-Печерской лавры «Стране.ua», у священнослужителей УПЦ остался доступ к Нижней лавре, на остальную территорию национального заповедника «Киево-Печерская лавра» их не пускают, передает RT.

Ранее национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник отказался продлевать аренду Трапезного и Успенского храмов для канонической Украинской православной церкви (УПЦ) после 31 декабря 2022 года.

До этого наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что с 1 января священнослужителям канонической Украинской православной церкви закроют доступ в главный собор Киево-Печерской лавры – Успенский.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04.21 / Климатические изменения на Земле сдвинули ось планеты

24.05.21 / Латвия предложила закрыть небо Белоруссии для международных рейсов

11.08.20 / Ученые задаются вопросом: можно ли доверять российской вакцине от COVID-19?

21.07.20 / Для Путина Хабаровск – конфликт трех – пяти человек, чего там люди на улицы вышли – он знать не хочет. Они для него статисты за печеньки

27.01.22 / “Чтобы она не доложила, я пальнул по ней”. Нацгвардиец Рябчук рассказал, как стрелял в сослуживцев на “Южмаше”

03.09.21 / Всемирный банк может выделить Украине $150 млн для борьбы с COVID-19 – Ляшко

15.06.22 / Небензя: Целью Киева является нанесение большого ущерба гражданским лицам в Донбассе, а цель России (ну сами знаете – денацификация и демилитаризация суверенной Украины)

17.09.20 / Прокурора Тернопольской области могут уволить сразу после назначения из-за пьянки на рабочем месте

21.12.20 / В Украине начинает работу миссия Международного валютного фонда

12.10.20 / Сегодня Германия предложит Евросоюзу ввести санкции против Лукашенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика