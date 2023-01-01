Представителям УПЦ закрыли доступ к двум храмам Верхней лавры

Представителям Украинской православной церкви закрыли доступ в главный собор Киевско-Печерской лавры – Успенскому собору и в Трапезную церковь.

Как сообщил настоятель Киево-Печерской лавры «Стране.ua», у священнослужителей УПЦ остался доступ к Нижней лавре, на остальную территорию национального заповедника «Киево-Печерская лавра» их не пускают, передает RT.

Ранее национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник отказался продлевать аренду Трапезного и Успенского храмов для канонической Украинской православной церкви (УПЦ) после 31 декабря 2022 года.

До этого наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что с 1 января священнослужителям канонической Украинской православной церкви закроют доступ в главный собор Киево-Печерской лавры – Успенский.

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