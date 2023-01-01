Денис Мацуев даст концерт на Старый Новый год в Москве

По сложившейся традиции 13 января, в преддверии Старого Нового года, лучший пианист страны Денис Мацуев представит грандиозную праздничную программу. На этот раз один из самых известных музыкантов классического репертуара исполнит Первый и Второй концерты для фортепиано с оркестром выдающегося русского композитора Сергея Рахманинова. Этот вечер откроет серию концертов Дениса Мацуева, посвященных юбилею гениального классика – в 2023 году весь мир будет праздновать 150-летие Рахманинова. Народный артист России Денис Мацуев выступит в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра России им. Е. Ф. Светланова.

Концерт состоится 13 января 2023 года в Crocus City Hall.