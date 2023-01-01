 

Чем заняться на новогодних праздниках: пять дельных советов

01.01.2023, 16:05, Разное
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Главное, отметить Новый год весело. А для этого совсем не обязательно созывать родных и близких на домашние посиделки. Их же можно пригласить поиграть в снежки во дворе. Не стоит стесняться, если вы считаете, что возраст уже не тот. Нет ничего постыдного в том, чтобы оставаться детьми.

Новогодние праздники – отличное время для путешествия. Пора съездить туда, куда давно мечтали отправиться. Соберите компанию или езжайте в одиночку. Если идей нет, то отправляйтесь на турбазу, где можно отдохнуть активно. В любом случае это будет отличным времяпрепровождением в первые дни года.

А что если заняться бегом? Да, да, именно пробежкой, например, в парке. А чтобы настроение было новогодним, можно надеть праздничный колпак, шарф или вообще обмотаться мишурой. Во время бега включите новогодний плейлист и наслаждайтесь моментом. Совмещайте приятное с полезным.

Приготовить что-нибудь вкусненькое и необычное можно не только 31 декабря. Посмотрите в интернете оригинальный рецепт печенья, торта или любого другого лакомства. В общем, приготовьте что-то необычное и удивите близких.

Устройте фотосессию. Не обязательно заказывать услуги профессионального фотографа. Выйдете на улицу и пофотографируйтесь компанией на фоне чего-нибудь красивого. Если позвать кого-то не удается, отправляйтесь в город один, захватив с собой фотоаппарат или смартфон. Наверняка в городе есть места, которые вы еще не посетили.

Надеемся, что мы вам помогли и ответили на вопрос, чем заняться в первые дни нового гола


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