 

В мавзолее Ленина открылся буфет

01.01.2023, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В первый день 2023 года в мавзолее Ленина был торжественно открыт буфет, в котором посетители смогут подкрепиться перед посещением усыпальницы первого советского лидера.

В меню нового заведения представлены блюда русской, китайской и кавказской кухни, 8 видов кофе и свежая выпечка.

– Мы постарались сделать акцент на то, что любил кушать сам Владимир Ильич. Это пирожки с капустой, гречка и чёрный крепкий кофе, – рассказал журналистам директор буфета Дмитрий Ардель.

В тёплое время года в буфете «У Ильича» будет открыта летняя терраса, где смогут разместиться до 40 гостей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02.22 / Маляр-гомосексуалист был расчленен любовником после свидания в Москве

20.12.21 / Азамат Мусагалиев считает Джигана первоклассным лжецом

12.05.22 / Мнение: Меняем Киев на Хельсинки?

13.12.22 / Брюки с пайетками – новогодний хит и тренд 2023 года: как создать с ними праздничный образ

15.10.22 / Мнение: О жертвах friendly fire по-российски

31.07.22 / Пелоси примет участие в мероприятии Американской торговой палаты в Сингапуре

06.07.22 / Почему Юле не спится? – Личное мнение

23.08.21 / Яркие моменты “Новой волны”: лидер второго дня, танцы Киркорова, предложение руки и сердца

18.04.22 / Кредитная карта Тинькофф Платинум

25.05.21 / Термины данных Google теперь находятся под прицелом конкурентов в Германии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика