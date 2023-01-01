В мавзолее Ленина открылся буфет
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В первый день 2023 года в мавзолее Ленина был торжественно открыт буфет, в котором посетители смогут подкрепиться перед посещением усыпальницы первого советского лидера.
В меню нового заведения представлены блюда русской, китайской и кавказской кухни, 8 видов кофе и свежая выпечка.
– Мы постарались сделать акцент на то, что любил кушать сам Владимир Ильич. Это пирожки с капустой, гречка и чёрный крепкий кофе, – рассказал журналистам директор буфета Дмитрий Ардель.
В тёплое время года в буфете «У Ильича» будет открыта летняя терраса, где смогут разместиться до 40 гостей.
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