В мавзолее Ленина открылся буфет

В первый день 2023 года в мавзолее Ленина был торжественно открыт буфет, в котором посетители смогут подкрепиться перед посещением усыпальницы первого советского лидера.

В меню нового заведения представлены блюда русской, китайской и кавказской кухни, 8 видов кофе и свежая выпечка.

– Мы постарались сделать акцент на то, что любил кушать сам Владимир Ильич. Это пирожки с капустой, гречка и чёрный крепкий кофе, – рассказал журналистам директор буфета Дмитрий Ардель.

В тёплое время года в буфете «У Ильича» будет открыта летняя терраса, где смогут разместиться до 40 гостей.

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