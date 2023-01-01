Розацеа, прыщи и тусклая кожа: причины проблем с кожей в сезон вечеринок и как эффективно с ними бороться

Сезон новогодних вечеринок в самом разгаре, эмоции зашкаливают. В суете развлечений очень легко забыться и пропустить небольшие косметические проблемы, которые портят настроение и самооценку. Хочется немедленно вернуться в постель, закрыться дома и не выходить совсем. Но благодарим косметологов, которые встречают сезон во всеоружии и рекомендуют выполнять следующие действия по предотвращению и решению возникающих проблем.

Появление прыщей

Самая распространенной косметической проблемой остается появление прыщей. Если к праздничным дням вы подошли с идеально чистой кожей, но через несколько дней обнаружили красные бугорки, причина ясна – обильный макияж с большим количеством блесток, сон с макияжем, избыток сахара в еде и напитках, нарушение режима сна.

Чтобы предотвратить появление проблемы, старайтесь избегать густых тональных средств, консилеров, компактных пудр. Предпочтение отдайте минеральной косметике, которая имеет более тонкую текстуру, не закупоривает поры и при этом имеет хорошую укрывистость.

Надо ли говорить, что спать с макияжем опасно для красоты? Обязательно умывайтесь перед сном. Используйте мицеллярную воду, пенку, гель, желательно с входящей в состав глиной. Возьмите в привычку делать утренний массаж кубиками льда. Он снимет отек, уменьшит воспаление, выровняет тон.

Тусклая кожа

В холодное время года обновление клеток замедляется. Это значит, что эпидермис перенасыщен омертвевшими клетками, что приводит к тусклой коже. Как бороться? Пилингами. Нежные средства на основе фруктовых кислот спасут положение в считаные минуты, обновив кожный покров.

Розацеа

Это заболевание кожи, которое имеет свойство обостряться не только в холодную погоду, но и при употреблении красного вина, острой пищи. Центральное отопление также является триггером. Чтобы избежать появления или обострения проблемы, постарайтесь не перегружать кожу косметикой, в том числе уходовой, используйте мягкие средства для умывания вроде крема или пенки, обязательно нанесите балансирующий тоник и сыворотку с высоким содержанием керамидов. И не забудьте обратиться к специалисту, который назначит вам дополнительное лечение.

Отек век

Опухшими веками в праздники никого не удивишь. Причина – избыток жидкости в тканях. Причем причинами могут быть не только соленая пища, алкоголь, недосып, но и аллергия на косметику. Бороться с проблемой поможет гиалуроновая кислота. Держите парочку масок или банку патчей в холодильнике и используйте их за час до выхода из дома. Гиалурон увлажнит кожу, а холод поможет сузить сосуды и снять воспаление. Усилить дренаж лимфы поможет массажный ролик.

Темные круги под глазами

Сопутствующая отеку век проблема. Если синева под глазами присутствует у вас в легкой форме, то в праздничные дни она усилится. Используйте крем или гель для век с успокаивающими растительными экстрактами вроде ромашки или лаванды. Хорошо помогает алоэ. Помимо того что обладает успокаивающим эффектом, оно является мощнейшим противовоспалительным, дренажным средством. Входящие в состав антиоксиданты снимут отек, воспаление, избавят от темных кругов, протонизируют, подтянут кожу век.