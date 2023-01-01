 

Названы потери ВСУ в первый день нового года

01.01.2023, 15:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки превысили 30 человек в Донецкой народной республике, до 90 человек личного состава уничтожено в ЛНР.

По данным Народной милиции ДНР, потери в живой силе противника составили более 30 человек, передает радио Sputnik.

Представитель народной милиции ЛНР Филипоненко сообщил, что  во время наступления войск ЛНР противник понес существенные потери в живой силе и военной технике, было уничтожено до 90 человек личного состава.Также были уничтожены три танка и пять бронетранспортеров ВСУ.

Ранее основатель группы ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о большом количестве пленных из числа ВСУ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01.22 / Экс-глава НАТО рассказал о «пугающей» шутке Путина про альянс

19.12.21 / Климкин: Требовать от России какие-либо гарантии – это пустая трата времени

09.08.20 / Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета в Калужской области

21.11.21 / Сальму Хайек раскритиковали за платье, в котором она получала звезду на аллее алавы

01.12.21 / Самовлюбленность и отсутствие ума: ученые рассказали о людях, доверяющих астрологии

18.04.21 / В Зимбабве освобождают заключенных, чтобы уменьшить риск заражения коронавирусом в тюрьмах

01.06.22 / Зеленский раскрыл ежедневные потери ВСУ

19.02.22 / Взрывы на газопроводе в Луганске стали результатом диверсии

24.08.21 / Зеленский заплакал во время перформанса на параде ко Дню Независимости. Видео

01.11.20 / “Просим граждан проявить терпение”. Посольство США в Тбилиси прокомментировало парламентские выборы в Грузии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика