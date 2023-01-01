 

Российская армия уничтожила места изготовления, запуска и хранения украинских беспилотников

01.01.2023, 15:00, Новости дня
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Вооруженными Силами РФ высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования нанесен удар по объектам ОПК Украины, которые были задействованы в изготовлении ударных беспилотников, применяемых для совершения террористических атак против России, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того поражены стоянки хранения и места запуска ударных беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Цель удара была достигнута. Планы киевского режима по совершению террористических атак против РФ в ближайшее время сорваны.

Также в Минобороны отчитались о ходе проведения СВО.

Российскими войсками нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ на Купянском направлении в районах Ивановки, Котляровки, Подолов, Першотравневого Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР). Ликвидированы более 40 военнослужащих, две бронемашины.

Огнем артиллерии на Красно-Лиманском направлении поражены пять ротных тактических групп 95-й десантно-штурмовой, 92-й механизированной бригад ВСУ и 111-й бригады терробороны у населенных пунктов Стельмаховка и Розовка ЛНР, а также Серебрянского лесничества. Потери противника за последние сутки на этом направлении составили более 150 военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер.

Российские войска продолжают наступательные действия на Донецком направлении. В результате активных действий российских подразделений за прошедшие сутки ликвидированы более 110 военнослужащих, две машины пехоты, пять бронемашин.

В районе Дорожнянки Запорожского области на Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ предприняли безуспешные попытки контратаковать для возврата утраченных позиций. Ударами артиллерии контратаки отражены. Уничтожено более 50 военнослужащих, две бронемашины.

Также уничтожены шесть украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), действовавших в направлении Дорожнянки, Новоандреевки Запорожской области, Нескучного, Никольского и Новомихайловки Донецкой народной республики (ДНР).

Ракетными войсками и артиллерией ВС РФ поражены 68 артподразделений на огневых позициях, живая сила и техника в 102 районах.

В районе Камышевки ДНР уничтожен мобильный радиолокатор обзора воздушного пространства ВСУ.

В районе Артемовска ДНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы АN/TPQ-50.

В районе Мирнеого Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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