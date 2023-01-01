 

JB Press: Импорт товаров из Японии в Россию превысил уровень 2021 года вопреки санкциям

01.01.2023, 15:00, Новости дня
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Общая сумма импорта и экспорта между двумя государствами остается на досанкционном уровне, а в этом году импорт из Японии в Россию превысил уровень 2021 года, информирует издание JB Press.

По информации автора статьи Минору Ямады, особенно важной статьей импорта оказались подержанные японские легковые автомобили, не попавшие под санкции из-за стоимости не выше шести миллионов иен, передает РИА «Новости». Он отметил, что объем импорта уже превысил общий показатель 2021 года в 1 551,6 млрд иен более чем на 270 млрд.

Также Ямада подчеркнул, что Япония остается зависима от РФ в топливной сфере. Из общего объема импорта в 132 с половиной млрд иен, 66 % пришлось на сжиженный природный газ и уголь, также большие расходы – рыба и морепродукты. Он заявил, что импорт морепродуктов из РФ в январе-октябре составил 129 млрд иен.

Между тем, Япония не попала под действие экономических санкций США на импорт российской морской продукции, но Япония не подпала под действие ограничений, поскольку морепродукты оказывают большое влияние на японских переработчиков.

Автор отмечает, что для рыбаков Хоккайдо эмбарго на российские морепродукты – это вопрос жизни и смерти, без российского краба и морского ежа они не могут вести бизнес.

Ранее сообщалось, что Япония увеличила импорт зерновых и СПГ из России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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