«13 клиническая»: сериал с Данилой Козловским, Паулиной Андреевой и Викторией Исаковой, который стоит посмотреть на праздниках

Шоураннером проекта для выступил Андрей Золотарев, автор сценария таких кинохитов как «Притяжение», «Лёд», а также успешных сериалов «Триггер», «Мастер», «Вне себя» и многих других. Режиссер сериала Клим Козинский.

Талантливый хирург Кирилл попадает в 13 клиническую больницу, где врачи борются со сверхъестественными явлениями. Единственный способ выжить для него — показать себя с лучшей стороны и убедить руководство в том, что он нужен больнице. Кирилл погружается в хитросплетения отношений людей, ведьм и демонов, все больше сомневаясь в своей способности правильно определять — кто именно здесь «добро», а кто «зло». Постепенно он понимает, что сам одержим сильным демоном, который до поры не спешит проявить себя.

«Мой герой Кирилл стал для меня одним из самых трудных и, одновременно, самых интересных профессиональных вызовов, – рассказывает о роли Данила Козловский. – И я уверен, что все, кто в той или иной степени, был причастен к этой истории, старались создать серьезный (хотя и развлекательный) жанровый сериал с захватывающим сюжетом и живым юмором, который бы отвечал интересам широкой аудитории, а не только интересам поклонников мистических и медицинских сюжетов. За последнее время отечественный зритель очень вырос, стал более взыскательным и требовательным. И это заставляет индустрию подниматься на более высокий качественный уровень. Я очень надеюсь, что «13 клиническая» – это именно такой рывок вперед и вверх».

Все серии сериала «13 клиническая» доступны подписчикам KION с 29 декабря.