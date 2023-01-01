Поздравление с Новым годом – 2023: душевно и в рифму



Вот и наступил долгожданный зимний праздник! Берите любое поздравление с Новым годом — 2023 и используйте в свое удовольствие. Не нужно ломать голову — мы уже все сделали: душевно и в рифму. Осталось только порадовать окружающих!



Поздравление №1

Новый год в окно стучится,

Дед Мороз на тройке мчится,

Он тебе подарит света,

И вселенского успеха!

Поздравление №2

Новый год несет удачу,

Смех и денежки в придачу!

Пожелать тебе хочу,

Чтоб все было по плечу!

Поздравление №3

Пусть елочка уютом согревает,

А Дед Мороз подарит то, что нужно.

Поверим в чудо, ведь оно бывает!

Давайте жить все весело и дружно!

Поздравление №4

Поздравляю всей душой —



Вот подарок небольшой!

Он с любовью собирался,

Дед Морозик постарался!

Поздравление №5

Вот Новый год, снегом все занесло,

В небе снежинок не счесть.

Ты — лучше всех, мне с тобой повезло!

Спасибо тебе, что ты есть!

Поздравление №6

Снег опустился на веточки ели,

Били куранты, сиял снеговик.

Если еще оливье не доели,

Тост — чтоб ценить каждый прожитый миг!

Поздравление №7

Да, этот год любовью наполнится,

Чтобы все жили в светлом миру!

Счастья, удачи, мечты пусть исполнятся

И будут рядом “Дни.ру”!