 

Китайский император заплатил Ярославу Мудрому тонну серебра за рецепт пельменей

01.01.2023, 14:33, Разное
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В Российском государственном архиве древних актов (РГАДА) состоялась презентация пятого тома «Переписка Ярослава Мудрого с иностранными правителями».

Особое внимание исследователей привлекли торговые соглашения киевского князя с китайским императором.

– В 1025 году был действительно заключён договор между Киевской Русью и китайской империей Ляо о продаже рецепта рецепта блюда «пельнянь», которое сегодня известно как пельмени, – рассказал главный научный сотрудник РГАДА Павел Голубев.

В одном из посланий, которое официальный представитель Ярослава Мудрого отправил из Китая в 1027 году, содержатся подробности сделки. Посол пишет, что один из китайских купцов попробовал «пельняни» в Новгороде и привёз несколько килограммов ко двору императора Шэн-цзуна.

Главе Китая так понравилось славянское блюдо, что он направил делегацию к киевскому князю с предложением приобрести рецепт. Сделка была заключена в 1025 году, секрет изготовления пельменей обошёлся китайской казне в тонну серебра.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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