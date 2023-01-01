 

И двойки будет много — американцы оценили действия Байдена в 2022 году

01.01.2023, 14:32, Разное
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Жители города Остин, штат Техас, оценили работу президента Джо Байдена в уходящем 2022 году, пишет телеканал Fox News. Многие остались недовольны результатами деятельности администрации на экономическом направлении и в целом не заметили конкретных достижений за последний год; однако часть опрошенных подчеркнула важность работы Байдена с темой студенческих долгов, а также факт объединения союзников для поддержки Украины, сообщается в репортаже.


Watch the latest video at foxnews.com

«Как я оцениваю работу Джо Байдена в уходящем году?»

МУЖЧИНА №1: Это ниже двойки!

ЖЕНЩИНА №1: Я бы поставила Байдена четвёрку с плюсом за его работу в прошедшем году.

МУЖЧИНА №2: Скорее всего, два с минусом. 

МУЖЧИНА №3: Я ставлю ему три, да, тройку.

ЖЕНЩИНА №2: Ну, скажем так, всё не очень-то хорошо. Скорее всего, поставлю двойку.

ЖЕНЩИНА №3: Я бы поставила ему твёрдую четвёрку.

МУЖЧИНА №4: Двойка с минусом!

ЖЕНЩИНА №2: Я не думаю, что ему удалось принять какие-либо серьёзные решения, которые бы продвинули нашу страну вперёд, например в том, что касается экономики.

МУЖЧИНА №3: Я немного разочарован состоянием экономики. Инфляция, действительно, весьма высокая.

МУЖЧИНА №4: Каждый раз, когда кто-либо подвергает сомнению его действия, он реагирует весьма пренебрежительно: «Вот тут видны улучшения! А эта проблема существовала ещё до моего прихода!» Создаётся ощущение, что ничего не делается для того, чтобы напрямую решать проблемы.

ЖЕНЩИНА №3: Его усилия, попытки — это то, что нужно нашей стране и многим людям, живущим в ней. Особенно в том, что касается студенческих долгов — это огромная проблема, у миллионов американцев висят десятки тысяч долларов долгов. Это негативно сказывается на миллениалах и молодом поколении в целом, у них проблемы с доступом к рынку недвижимости, с покупкой собственного жилья. Также им сложно достигать определённых финансовых целей, которые легче давались старшим поколениям.

ЖЕНЩИНА №1: Он весьма активный президент, мне кажется, что по большей части он сделал всё, о чём говорил, а это очень здорово.

МУЖЧИНА №3: Думаю, нам стоит отдать ему должное за то, что он объединил наших союзников с целью поддержки Украины в конфликте.

МУЖЧИНА №2: Он беспокоится о границах других государств, о границах Украины, но его не заботят границы Соединённых Штатов. Меня это ужасает.

ЖЕНЩИНА №2: Он неуклюже подбирает слова, теряется посреди предложения, не может чётко аргументировать что-либо. Он смеётся и мямлит в ответ на очень серьёзные вопросы.  

МУЖЧИНА №1: Я знал, что всё будет плохо, но я не ожидал, что настолько! Да, я разочарован в Байдене и его администрации, в некоторых избирателях тоже. Быть американцем — значит иметь свой голос. Но чтобы (президент. — ИноТВ) так плохо работал — я ничего подобного никогда не видел.

Дата выхода в эфир 14 декабря 2022 года.


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