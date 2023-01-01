 

Во время атаки мужчины с мачете в Нью-Йорке пострадали трое полицейских

01.01.2023, 13:38, Новости дня
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В результате нападения 19-летнего мужчины с мачете в Нью-Йорке пострадали трое полицейских.

Инцидент произошел в 22.11 субботы по местному времени (6.11 воскресенья по Москве). Как говорится в отчете полиции, 19-летний мужчина «без видимых причин подошел к полицейскому и попытался ударить по голове мачете». Затем он ударил по голове еще двоих полицейских», – сообщила комиссар полиции Кичант Сьюэлл.

Один из полицейских выстрелил в атакующего, попав ему в плечо. Нападавший в итоге быль задержан.

Раненые полицейские доставлены в больницу, их состояние оценивается как стабильное.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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