Во время атаки мужчины с мачете в Нью-Йорке пострадали трое полицейских
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
В результате нападения 19-летнего мужчины с мачете в Нью-Йорке пострадали трое полицейских.
Инцидент произошел в 22.11 субботы по местному времени (6.11 воскресенья по Москве). Как говорится в отчете полиции, 19-летний мужчина «без видимых причин подошел к полицейскому и попытался ударить по голове мачете». Затем он ударил по голове еще двоих полицейских», – сообщила комиссар полиции Кичант Сьюэлл.
Один из полицейских выстрелил в атакующего, попав ему в плечо. Нападавший в итоге быль задержан.
Раненые полицейские доставлены в больницу, их состояние оценивается как стабильное.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет