Мнения: Зачем нам нужен Новый Год

Во всех культурах, начиная с каменного века, люди были заворожены ходом времени. Праздник Нового Года в разных цивилизациях отмечается в разные дни – но само празднование повсеместно. У него есть элемент нового начала, «сброса к заводским настройкам», если использовать современную аналогию.

Во всех культурах, начиная с каменного века, люди были заворожены ходом времени. Праздник Нового Года в разных цивилизациях отмечается в разные дни – но само празднование повсеместно. У него есть элемент нового начала, «сброса к заводским настройкам», если использовать современную аналогию.

Смысл празднования – в том, что жизнь можно начать заново, войти в новый цикл, пережить какую-то важную (и добрую) перемену, оставить в прошлом то, что лучше не тащить с собой. В наши дни это сознание почти выветрилось – и Новый Год превратился в попытку порадовать себя довольно вредной пищей (и еще более вредным напитками) и какими-то развлечениями, которые многие считают неуместными на фоне происходящих трагических событий. Но в праздновании Нового Года можно вновь найти его подлинное содержание.

В детстве мы ждем полуночи с замиранием сердца – сейчас откроются двери в Новый Год и произойдет что-то прекрасное и удивительное – мы и сами не знаем, что. Но само ожидание уже наполняет детское сердце радостью – по которой потом тщетно тоскуют взрослые. В юности мы входим в мир, полный возможностей – мы растем и расцветаем. Время идет, и мы обнаруживаем, что вечной молодости в этом мире не существует, и мы уже прошли пик – и здоровья, и привлекательности, и физической формы. Теперь наша жизнь, наоборот, в физическом плане увядает и ссыхается.

Языческий мудрец Сенека писал: «Так и посту­пай, мой Луци­лий! Отвоюй себя для себя само­го, бере­ги и копи время, которое прежде у тебя отнимали или крали, которое зря проходило. Сам убедись в том, что я пишу прав­ду: часть времени у нас отбирают силой, часть похищают, часть утекает впустую. Но позорнее всех потеря по нашей соб­ст­вен­ной небрежности. Вглядись-ка присталь­ней: ведь наибольшую часть жизни тратим мы на дурные дела, немалую – на безделье, и всю жизнь – не на те дела, что нужно».

С ним согласен библейский псалмопевец: «Дней лет наших – семьдесят лет, а при большей крепости – восемьдесят лет; и самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим…. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое» (Пс.89:10, 12). Оказывается, цель «исчисления лет» – приобрести «сердце мудрое». Какая связь между исчислением лет и мудростью? «Мудрость» – это нечто иное, чем «ум», «знания» или «образование». Можно быть и умным, и образованным – но при этом катастрофически немудрым.

Мудрость – это способность определять главные цели и ценности в жизни – зачем я вообще живу? С чем я хочу прийти к завершению жизни? Что я, в глубине сердца, считаю истиной? На чем я строю мою жизнь, чем продиктованы мои поступки? Мы склонны уходить от подобных вопросов – и жить как будто по инерции или во сне. Пугаться, когда нас пугают, злиться, когда нас злят, соблазняться, когда нас соблазняют, и вообще дергаться, когда нас дергают. Сознание течения времени дает возможность посмотреть на наши сегодняшние переживания со стороны – как я буду видеть это через пять лет? Через десять? Когда я буду приближаться к смерти и подводить итоги?

Мудрость – как ее определяют те, кто ее ищет, от пророков и основателей религий до светских философов – означает поиск настоящей, подлинной, пробужденной жизни. Когда мы знаем, зачем мы живем и что мы собираемся делать с отведенным нам временем. В первый момент такое пробуждение может быть неприятным – мы осознаем, что потратили массу времени и сил на что-то пустое или даже вредное. Но за этим первым огорчением следует радостное открытие – мы можем найти в нашей жизни вечный смысл, который избавит нас от уныния и растерянности.

Жизненные потрясения, которые выбивают нас из привычной колеи, могут обернуться благословением – если мы решаем пересмотреть и исправить нашу жизнь. И встреча Нового Года – это возможность определить наши цели и ценности. Мы можем искать, чем развеяться и чем себя утешить – а можем потратить те же силы и средства на то, чтобы помочь пострадавшим от военных действий. Когда мы проявляем солидарность и заботу о других – это уже начнет разворачивать нашу жизнь в правильном направлении. Жизнь людей, которые помогают другим, всегда меняется к лучшему; из нее уходит уныние и растерянность. Она наполняется смыслом – мы понимаем, что нужны другим людям, что на нас рассчитывают, что мы – опора для слабых и утешение для скорбящих.

Тогда наше время будет уходить не впустую, мы будем знать, что наша жизнь приносит добрые плоды, и каждый новый год будет означать спокойное удовлетворение от того, что мы уже сделали – и надежду на то, что мы сделаем больше.

Теги:

итоги года

,

Новый год

,

праздник

—