Празднование Нового года завершилось повреждением двух самолетов в аэропорту Бейрута
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Гражданские самолеты ливанской компании MEA получили повреждения в аэропорту Бейрута из-за попадания шальных пуль во время празднования Нового года.
Два самолета Airbus A321 neo были повреждены шальными пулями в Ливане, информирует РИА «Новости» со ссылкой на местный телеканал «Аль-Джадид».
«Оба самолета находились в международном аэропорту им. Рафика Харири в Бейруте», – передает канал.
Уточняется, что гражданские суда получили повреждения из-за беспорядочной стрельбы в воздух во время празднования Нового года.
Отметим, что самолеты гражданских компаний не впервые получают повреждения при взлете или посадке в новогоднюю ночь в аэропорту Бейрута. Дело в том, что гавань находится рядом с густонаселенными районами южного пригорода столицы Ливана. Власти страны неоднократно призывали граждан отказаться от стрельбы из автоматического оружия во время праздников.
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