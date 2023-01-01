Празднование Нового года завершилось повреждением двух самолетов в аэропорту Бейрута

Гражданские самолеты ливанской компании MEA получили повреждения в аэропорту Бейрута из-за попадания шальных пуль во время празднования Нового года.

Два самолета Airbus A321 neo были повреждены шальными пулями в Ливане, информирует РИА «Новости» со ссылкой на местный телеканал «Аль-Джадид».

«Оба самолета находились в международном аэропорту им. Рафика Харири в Бейруте», – передает канал.

Уточняется, что гражданские суда получили повреждения из-за беспорядочной стрельбы в воздух во время празднования Нового года.

Отметим, что самолеты гражданских компаний не впервые получают повреждения при взлете или посадке в новогоднюю ночь в аэропорту Бейрута. Дело в том, что гавань находится рядом с густонаселенными районами южного пригорода столицы Ливана. Власти страны неоднократно призывали граждан отказаться от стрельбы из автоматического оружия во время праздников.

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