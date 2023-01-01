 

Празднование Нового года завершилось повреждением двух самолетов в аэропорту Бейрута

01.01.2023, 13:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Гражданские самолеты ливанской компании MEA получили повреждения в аэропорту Бейрута из-за попадания шальных пуль во время празднования Нового года.

Два самолета Airbus A321 neo были повреждены шальными пулями в Ливане, информирует РИА «Новости» со ссылкой на местный телеканал «Аль-Джадид».

«Оба самолета находились в международном аэропорту им. Рафика Харири в Бейруте», – передает канал.

Уточняется, что гражданские суда получили повреждения из-за беспорядочной стрельбы в воздух во время празднования Нового года.

Отметим, что самолеты гражданских компаний не впервые получают повреждения при взлете или посадке в новогоднюю ночь в аэропорту Бейрута. Дело в том, что гавань находится рядом с густонаселенными районами южного пригорода столицы Ливана. Власти страны неоднократно призывали граждан отказаться от стрельбы из автоматического оружия во время праздников.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.06.21 / ЕР и «Волонтеры Победы» создали 128 картин из свечей по всей России

17.05.22 / Зеленский признал сдачу в плен боевиков с «Азовстали»

15.12.21 / США выразили готовность снять часть санкций с Ирана

06.10.21 / “Светка – красотка”. Loboda в секси-образе станцевала на проезжей части в Москве

24.02.22 / Шон Пенн прибыл в Киев. Режиссер-документалист снимет фильм о войне, которую РФ объявила Украине

13.01.21 / Эрдоган зарегистрировался в Telegram после отказа от WhatsApp

29.06.20 / Чуров назвал тройное голосование россиянки в Израиле провокацией

21.07.22 / США пригрозили «наказать» Россию за решение новых регионов воссоединиться с ней

02.02.22 / Грузинская оппозиция выступила с критикой власти за отсутствие поддержки Украины

27.12.20 / Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика