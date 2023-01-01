Xiaomi выпустила для Redmi K60 чехол-радиатор для охлаждения

Компания Xiaomi выпустила чехол-радиатор для Redmi K60. Он позволяет снизить температуру телефона на 4 градуса Цельсия. Данный аксессуар подойдет для всех любителей мобильных игр.

Во время премьеры Redmi K60 об этом аксессуаре ничего не было сказано, но теперь появились подробности. Оказывается, компания подготовила необычный корпус для своего нового субфлагмана (телефон, напомним, базируется на Snapdragon 8 Plus Gen 1).

Он и выглядит как радиатор, и работает как радиатор. Идея заключается в следующем: когда телефон нагревается, внутренний слой чехла быстро поглощает тепло от корпуса мобильного устройства, а внешний слой чехла, который выглядит как радиатор, эффективно рассеивает тепло. В результате это позволяет снизить температуру смартфона на 4 °С.

Полезный (особенно для геймеров) аксессуар уже поступил в продажу в Китае в фирменном интернет-магазине Xiaomi Mall по цене 79 юаней – около 11 долларов.