 

Axios: Зеленский не поддержал Израиль в ООН из-за отказа поставок ПВО на Украину

01.01.2023, 12:15, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский отклонил просьбу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проголосовать против резолюции в ООН об оккупации палестинских территорий, из-за отказа поставок израильских ПВО Украине, информирует портал Axios.

Издание пишет, что телефонный разговор Нетаньяху и Зеленского состоялся в пятницу вечером. Премьер-министр Израиля просил, чтобы Украина выступила против резолюции, призывающей международный суд вынести юридическое заключение о последствиях оккупации палестинских территорий, передает РИА «Новости».

Источник в Украине сообщил, что Зеленский в обмен на поддержку попросил у Нетаньяху предоставить системы защиты от российских атак с использованием баллистических ракет и беспилотников.

Премьер Израиля якобы заявил, что разговор о ПВО требует обсуждения в будущем, но Зеленскому не понравился ответ, и он указал послу не присутствовать на голосовании, чем был разочарован Тель-Авив.

В итоге Генассамблея ООН одобрила резолюцию: 87 стран проголосовали за, 24 – против и 53 – воздержались.

Ранее сообщалось, что в Израиле опасаются передавать Украине «Железный купол» из-за того, что Россия может перехватить и изучить эту самую передовую ПВО.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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