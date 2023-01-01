 

В Киевской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры после взрыва

01.01.2023, 12:15, Новости дня
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Объект инфраструктуры в Киевской области был поражен ночью в воскресенье, пострадавших нет, сообщил глава Киевской областной госадминистрации Алексей Кулеба.

Кулеба написал в своем Telegram-канале, что в результате взрывов ночью 1 января был поврежден объект инфраструктуры, пострадавших нет, передает РИА «Новости».

Ранее Кулеба сообщал о взрывах и работе системы ПВО в Киевской области.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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