В Киевской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры после взрыва

Объект инфраструктуры в Киевской области был поражен ночью в воскресенье, пострадавших нет, сообщил глава Киевской областной госадминистрации Алексей Кулеба.

Кулеба написал в своем Telegram-канале, что в результате взрывов ночью 1 января был поврежден объект инфраструктуры, пострадавших нет, передает РИА «Новости».

Ранее Кулеба сообщал о взрывах и работе системы ПВО в Киевской области.

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