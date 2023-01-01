В Киевской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры после взрыва
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Объект инфраструктуры в Киевской области был поражен ночью в воскресенье, пострадавших нет, сообщил глава Киевской областной госадминистрации Алексей Кулеба.
Кулеба написал в своем Telegram-канале, что в результате взрывов ночью 1 января был поврежден объект инфраструктуры, пострадавших нет, передает РИА «Новости».
Ранее Кулеба сообщал о взрывах и работе системы ПВО в Киевской области.
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