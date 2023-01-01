 

Оперштаб отчитался, что в России за минувшие сутки госпитализированы 470 человек с COVID

01.01.2023, 12:15, Новости дня
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в РФ госпитализированы 470 человек, что на 43,4% меньше по сравнению с 31 декабря.

Выписаны в связи с выздоровлением 5283 человек, это на 29,7% меньше по сравнению с 31 декабря. «Выявлено 5038 новых случаев COVID. Подтверждено 50 летальных исходов», – сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Накануне в РФ был госпитализован 831 человек с COVID, что на 13,1% меньше по сравнению с 30 декабря.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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