 

Как прошло – Личное мнение

01.01.2023, 12:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

У кого как прошло празднование Нового года? Собрала для вас тройку лидеров, которые ворвались в новый год лучше всех.

Лучше всех — или, если точнее, правильнее всех! — в Новый год вошла Настюшка Ивлеева.

«всех своих бывших, ВСЕХ!!!! Я оставляю в 2022!»


Фото: Соцсети

Видимо, бывший муж, за которым Настюшка бегает с предложением вечной дружбы, решил отмечать праздничек без неё.

На втором месте по уровню празднования Нового года ожидаемо оказались Самойловы.

Не знаю, где именно они отдыхают, но решили сняться в белых купальных костюмах. У неё на купальнике — его фотографии, у него — её.

Вот это любовь!


Фото: Соцсети

Сколько им? Судя по подмышкам Оксаны немало. А всё несут свои чувства через годы, сохраняя романтику. Это ж надо было додуматься — сделать наклейки с фотографиями друг друга!

Молодцы! Порадовали меня.

Третье место заслуженно присуждается Бузовой. Я не сдохла, говорит гОленька не своим голосом, и не спилась.


Фото: Соцсети

Это действительно достижение. Вот серьёзно, без смеха. Бузова продолжит радовать нас своим талантом. Какое-то время — ещё точно.

Как прошло у вас? Как отметили, чего делали?

Источник: Лена Миро


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.12.20 / “Убирайся, вонючий русский”

22.12.20 / Офицером ФСБ, с которым разговаривал Навальный, оказался пранкер Лексус

23.03.21 / Кьяра Ферраньи и Fedez стали родителями во второй раз

19.11.21 / Лолита Милявская объяснила, почему никогда не будет тратить свои деньги на мужчину

22.02.22 / Психолог назвал идеальные подарки для мужчины в преддверии 23 февраля

29.12.22 / С отделкой или без – что выгоднее?

26.08.22 / Мнение: Конец эпохи изобилия, немцев призывают к жертвам и Чехия на грани отчаяния

19.09.22 / Власти Литвы попросили эмигрировавших российских оппозиционеров прекратить писать друг на друга доносы

09.09.22 / CBS NEWS – удивительное открытие — у Земли обнаружилась «пухлая двоюродная сестрица»

19.06.21 / Как защитить себя от обидчика: 8 способов, которые помогут отразить нападение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика