Как прошло – Личное мнение

У кого как прошло празднование Нового года? Собрала для вас тройку лидеров, которые ворвались в новый год лучше всех.

Лучше всех — или, если точнее, правильнее всех! — в Новый год вошла Настюшка Ивлеева.

«всех своих бывших, ВСЕХ!!!! Я оставляю в 2022!»



Фото: Соцсети

Видимо, бывший муж, за которым Настюшка бегает с предложением вечной дружбы, решил отмечать праздничек без неё.

На втором месте по уровню празднования Нового года ожидаемо оказались Самойловы.

Не знаю, где именно они отдыхают, но решили сняться в белых купальных костюмах. У неё на купальнике — его фотографии, у него — её.

Вот это любовь!



Фото: Соцсети

Сколько им? Судя по подмышкам Оксаны немало. А всё несут свои чувства через годы, сохраняя романтику. Это ж надо было додуматься — сделать наклейки с фотографиями друг друга!

Молодцы! Порадовали меня.

Третье место заслуженно присуждается Бузовой. Я не сдохла, говорит гОленька не своим голосом, и не спилась.



Фото: Соцсети

Это действительно достижение. Вот серьёзно, без смеха. Бузова продолжит радовать нас своим талантом. Какое-то время — ещё точно.

Как прошло у вас? Как отметили, чего делали?

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