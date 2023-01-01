Как прошло – Личное мнение
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У кого как прошло празднование Нового года? Собрала для вас тройку лидеров, которые ворвались в новый год лучше всех.
Лучше всех — или, если точнее, правильнее всех! — в Новый год вошла Настюшка Ивлеева.
«всех своих бывших, ВСЕХ!!!! Я оставляю в 2022!»
Фото: Соцсети
Видимо, бывший муж, за которым Настюшка бегает с предложением вечной дружбы, решил отмечать праздничек без неё.
На втором месте по уровню празднования Нового года ожидаемо оказались Самойловы.
Не знаю, где именно они отдыхают, но решили сняться в белых купальных костюмах. У неё на купальнике — его фотографии, у него — её.
Вот это любовь!
Фото: Соцсети
Сколько им? Судя по подмышкам Оксаны немало. А всё несут свои чувства через годы, сохраняя романтику. Это ж надо было додуматься — сделать наклейки с фотографиями друг друга!
Молодцы! Порадовали меня.
Третье место заслуженно присуждается Бузовой. Я не сдохла, говорит гОленька не своим голосом, и не спилась.
Фото: Соцсети
Это действительно достижение. Вот серьёзно, без смеха. Бузова продолжит радовать нас своим талантом. Какое-то время — ещё точно.
Как прошло у вас? Как отметили, чего делали?
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Источник: Лена Миро
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