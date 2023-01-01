 

Московский театр на Таганке представил спектакль «Не (зачеркнуто) Любовь 5728»

01.01.2023, 11:59, Разное
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Представьте, что король кутежа Онегин бросает свои прежние дела и выбирает тихую размеренную жизнь в объятиях Татьяны. Он – молодой писатель, она – начинающая актриса. Они без ума друг от друга и хотят жить вместе до конца своих дней.

Мюзикл «Не Любовь 5728» – это попытка понять, почему даже самые идеальные отношения заканчиваются. История на два голоса, в которой у каждого партнера есть возможность высказаться, а у зрителя посмотреть на себя со стороны.

Режиссер спектакля Алексей Франдетти: 

«Маша и Коля развелись, Никита и Анна давно не вместе … Один за другим сегодняшние молодые пары распадаются. Мой первый брак не был исключением. Этот спектакль очень личный, очень больной, очень любимый. Это сродни походу к психологу, откровенному разговору о выстраивании отношений, о том, как сберечь любовь, о том, что долгосрочные отношения –  это работа. Только в отличии от похода к врачу, наш спектакль полон музыки, театральной магии и сценографической красоты. Пожалуй, подобного спектакля, нет на отечественной сцене»

 


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