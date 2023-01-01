 

Праздник во фронтовом блиндаже: в “огоньках” нашли замену Пугачевой и Ротару, поглумились над Фриске и пошутили про патриотизм

01.01.2023, 11:55, Разное
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Год назад, 31 декабря 2021 года, Первый канал
показывал шоу “30 лет спустя”. Тогда Иван Ургант, Дмитрий Нагиев и Максим
Галкин представляли зрителям хиты 90-х. В этот раз там решили не изобретать
велосипед и новогодний концерт назвали “20 лет спустя” – теперь чествовали
кумиров начала 2000-х. Правда, уже без ставшего за год иноагентом мужа
Пугачевой, сделавшего опрометчивое заявление про спецоперацию Урганта и других,
не блиставших патриотизмом звезд. Как писал Пушкин, “иных уж нет, а те –
далече”.

Зато актуально и празднично смотрелся Николай
Расторгуев, который аккурат перед выступавшим на фоне военных президента спел:

Мы наступаем по всем
направлениям

Танки, пехота, огонь артиллерии

Нас убивают, но мы выживаем

И снова в атаку себя мы бросаем.

А сразу после боя
Курантов и гимна грянул SHAMAN с песней не менее новогоднего настроения и содержания:

Я русский,

Я иду до конца.

Я русский,

Моя кровь от Отца.

Я русский,

И мне повезло.

Я русский,

Всему миру назло.

После этого французское
игристое на столе показалось многим кислятиной, а швейцарский сыр, который еще
можно у нас купить – гадостью, которую и в рот страшно взять.

Правда, как связан SHAMAN c хитами двадцатилетней давности, осталось загадкой – он в “нулевых” еще в школу ходил. А вот
Жанна Фриске и Михей связаны были напрямую. Но поскольку давно почили в Бозе,
то на экране их заменили компьютерные герои какого-то нелепого по свой сути
телешоу. Вместо умершего от инсульта и отрыва тромба Михея пел снеговик Няш. А
скончавшуюся от рака мозга Жанну Фриске заменили старухой Шапокляк. В обоих
случаях на экране мелькали крысы – видимо, намек, что покойники давно уже стали
кормом для них.

А вот Юрий Шатунов умер всего полгода назад, видимо, поэтому крысы еще вряд ли добрались. Вот и решили не его делать компьютерным героем, а просто поставили в эфир
какую-то старую запись. Жаль только, что Иосифу Кобзону никакой роли в нынешней
новогодней ночи не досталось, не превратили его в рисованный персонаж.

Хотя многие герои “Новогодней ночи” на Первом и без того
выгляди актерами какого-то похабного мультфильма для взрослых – как-то обрюзгшие
Лариса Гузеева или Ева Польна.

Певица Слава упорно меняла в песне “Одиночество” слово “сука” – на рифмованную “скуку”, хотя и явно делала это через силу. Будь ее воля, она бы все на мат заменила. Триггеры Сталкер и Фантом затянули Belle из
знаменитого мюзикла, потом плясали джигиты, им на смену прилетела Юлия
Пересильд, которая с борта МКС спела “Надежду” 1971 года.

Вообще, вся новогодняя ночь на Первом больше напоминала
длинный трейлер снятого в космосе за 2 миллиарда рублей фильм “Вызов” с
Пересильд в главной роли. Часто, правда, прерываемого рекламой крупного банка –
так надоевшей, что под утро 1 января хотелось немедленно закрыть там все счета
и забыть как страшный сон.

На канале “Россия”, впрочем, вечер тоже стал не слишком
праздничным, несмотря на искусственное веселье, конфетти и лимонад в стаканах гостей.
Судя по числу военных в студии могло показаться, что мы попали на концерт фронтовой
самодеятельности в блиндаже или окопе. SHAMAN и тут тряс дредами и затягивал духоподъемную
песню “Встанем”:

И бьется
сильнее в груди наша вечная память, между нами

Герои России останутся в
наших сердцах

И вспомним всех тех, кого в
этом огне потеряли

Кто шел умирать за свободу, а
не за медали.

Следом седобородый Газманов в окружении военных с передовой и под аплодисменты гостей из
освобожденных территорий запел:

Украина и Крым,

Беларусь и Молдова –

Это моя страна!

Душат границы –

Без визы нельзя…

Потом настала пора минутке юмора. Евгений Петросян так и
сыпал подсмотренными в Интернете остротами: “Нравится – не нравится, Россия
расширяется!”, “Украинский борщ невозможно приготовить без российского газа”,
“При кондитере Порошенко украинцам жилось несладко, а при комике Зеленском
живется несмешно”. Конечно, сладко и смешно живется только когда в 77 лет с
тобой спит 34-летняя прелестница. Которую с ее потрясающими нарядами почему-то не
позвали в “огонек”. Видимо, места в студии не оказалось, ведь пригласили туда
бойцов батальона “Спарта”, которые между праздничными номерами рассказывали про “штурм
позиций противника” и призывали: “Жди, Запорожье,
жди, Одесса, Харьков, жди!”

Видимо, туда, в светлое будущее, и ехал на стоящем на месте
велосипеде Стас Пьеха, которому в лицо сыпал искусственный снег.

А вот София Ротару не ехала в этот раз никуда – новый год в
России прошел без Героя Украины. Прежде она всегда приезжала в начале декабря,
чтобы и в “Песне года” сняться, и в “Огоньке” заодно. Но теперь певица
находится по другую сторону баррикад. Поэтому ее суперхит “Червона Рута” отдали
Таисии Повалий – не пропадать же хорошей песне из-за антироссийской позиции “хуторянки”.
А вот Повалий хотя и Народная артистка Украины, но у нас, как говорится, давно своя в
доску.

Живущую в Израиле Народную артистку Советского Союза Аллу
Пугачеву соотечественники тоже предали анафеме. И ее хит “Любовь, похожая на
сон” на канале “Россия” отдали Полине Гагариной. Впрочем, пела плохо. В это же
самое время та же певица промяукала “Кукушку” группы “Кино” на Первом
канале. Связь композиции 1991 года с концепцией программы, основанной на
шлягерах 2000-х тоже осталась туманной.

Впрочем, ближе к трем ночи, когда гражданам Богохранимой
надлежит быть пьяными и вдумчиво телевизор не смотреть, там все равно пошел
повтор прошлогоднего новогоднего концерта. На “России”, где и начался эфир на
час позже, закончили петь и поднимать бокалы за победителей и процветание
“освобожденных южных земель” часом позже, после чего пошла нарезка из
“огоньков” прошлых лет. Правда, артисты там выглядели куда старее, чем сейчас.

Стране оставалось спать, набираться терпения и сил всего
несколько – до новогодней “Песни года”, где Ирина Аллегрова должна была поздравить
народ патриотическим хитом:

Возвращайтесь домой мальчики,

Дома ждут и за вас все молятся,

Просят помощи у всех ангелов,

Уберечь сохранить и вернуть домой.

Возвращайтесь домой, милые.

Сердце сильно щемит за вас, любимые.

Вы защитники нашей Родины

И пусть хранит вас Господь.


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