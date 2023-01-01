Ресторан загорелся на площади 150 кв. метров в центре Москвы

Пожар начался в трехэтажном здании ресторана в 1-м Волконском переулке в центре Москвы, началось обрушение, сообщили экстренные службы.

Здание загоревшегося трехэтажного ресторана деревянное, общей площадью 150 кв. метров, очаг возгорания находится на первом этаже, но пожар уже распространился на 180 кв. метров, началось обрушение конструкций, передает ТАСС.

Уточняется, что внутри помещения людей нет, но есть газовый баллон.

Между тем, началась эвакуация жильцов жилого дома в центре Москвы из-за пожара в находящемся поблизости ресторане «Тарас Бульба», происходит высокая интенсивность выделения дыма.

Ранее в МЧС рассказали, что повышает риск пожара в новогодние праздники.

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