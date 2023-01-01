В военном аэропорту Кабула прогремел взрыв, несколько человек погибло и ранено

Взрыв произошел в военном аэропорту Кабула, есть погибшие и пострадавшие, сообщил представитель МВД Нафи Такур.

Такур заявил, что в результате взрыва в военном аэропорту Кабула погибли и получили ранения несколько граждан Афганистана. Другие подробности и причины взрыва не сообщаются, передает РИА «Новости».

Напомним, в конце сентября, по меньшей мере 20 человек погибли, еще 35 получили ранения в результате взрыва в образовательном центре на западе Кабула.

—