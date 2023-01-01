В военном аэропорту Кабула прогремел взрыв, несколько человек погибло и ранено
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Взрыв произошел в военном аэропорту Кабула, есть погибшие и пострадавшие, сообщил представитель МВД Нафи Такур.
Такур заявил, что в результате взрыва в военном аэропорту Кабула погибли и получили ранения несколько граждан Афганистана. Другие подробности и причины взрыва не сообщаются, передает РИА «Новости».
Напомним, в конце сентября, по меньшей мере 20 человек погибли, еще 35 получили ранения в результате взрыва в образовательном центре на западе Кабула.
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