Основатель группы «Вагнер» уголовник Пригожин заявил о большом количестве пленных из числа ВСУ

Участвующая в спецоперации в Украине запрещенная законодательством РФ группа «Вагнер» взяла большое количество пленных, среди которых много раненых и испугавшихся украинских военных, сообщил основатель группы, ранее судимый Евгений Пригожин.

Бизнесмен отметил, что среди пленных много тех, кто вынужден был сдаться, чтобы сохранить жизни своим сослуживцам. Пригожин также заявил, что жестокого отношения к попавшим в плен у бойцов ЧВК «Вагнер» нет, передает РИА «Новости».

По его словам, к солдатам ВСУ якобы относятся жестче те, кто берет их в плен на передовой, потому что для них это враг на войне, где все на адреналине и злости.

«А здесь (в заключении) эти пленные совершенно другие, они уже философствуют», – отметил Пригожин.

Ранее военнопленный из Украины Сергей Мищан рассказал, что в ВСУ плохо организована ротация, предоставляется некачественное питание, солдаты чувствуют себя бомжами в окопах, утверждают путинские пропагандисты.

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