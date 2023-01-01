 

Основатель группы «Вагнер» уголовник Пригожин заявил о большом количестве пленных из числа ВСУ

01.01.2023, 10:50, Новости дня
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Участвующая в спецоперации в Украине запрещенная законодательством РФ группа «Вагнер» взяла большое количество пленных, среди которых много раненых и испугавшихся украинских военных, сообщил основатель группы, ранее судимый Евгений Пригожин.

Война в УкраинеБизнесмен отметил, что среди пленных много тех, кто вынужден был сдаться, чтобы сохранить жизни своим сослуживцам. Пригожин также заявил, что жестокого отношения к попавшим в плен у бойцов ЧВК «Вагнер» нет, передает РИА «Новости».

По его словам, к солдатам ВСУ якобы относятся жестче те, кто берет их в плен на передовой, потому что для них это враг на войне, где все на адреналине и злости.

«А здесь (в заключении) эти пленные совершенно другие, они уже философствуют», – отметил Пригожин.

Ранее военнопленный из Украины Сергей Мищан рассказал, что в ВСУ плохо организована ротация, предоставляется некачественное питание, солдаты чувствуют себя бомжами в окопах, утверждают путинские пропагандисты.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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