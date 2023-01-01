Владимир Зеленский: Каждый из нас – борец. Каждый из нас – фронт. Каждый из нас – основа обороны. Мы все – Украина

Этот год начался 24 февраля. Без предисловий и прелюдий. Резко. Рано. В 4 часа.

Было темно. Было громко. Многим было сложно, кому-то — страшно. Прошло 311 дней. Нам все еще может быть темно, громко и сложно. Но нам точно уже никогда не будет страшно. И никогда не будет стыдно.

Это был наш год. Год Украины. Год украинцев.

24 февраля мы проснулись. Другие мы. Другой народ. Другие украинцы. Первые ракеты окончательно разрушили лабиринт иллюзий. Мы увидели, кто есть кто. На что способны друзья, враги, а главное — на что способны мы сами.

24 февраля миллионы из нас сделали выбор. Не белый флаг, а сине-желтое знамя. Не бегство, а встреча. Встреча врага. Сопротивление и борьба.

Взрывы 24 февраля нас оглушили. С тех пор мы не все слышим. И не всех слушаем. Нам говорили: у вас нет других вариантов, кроме как сдаться. Мы говорим: у нас нет других вариантов, кроме как победить.

24 февраля мы начали творить нашу победу. Из многих кирпичиков — сотен других побед.

Мы победили панику. Не разбежались, а собрались. Мы победили сомнения, уныние, страх. Мы поверили в себя и свои силы. Вооруженные Силы Украины. Разведку. Нацгвардию. СБУ. ССО. Пограничников. Тероборону. ПВО. Полицию. ГСЧС. Все силы обороны и безопасности. Я горжусь вами всеми, наши воины!

Этот год можно назвать годом потерь для Украины, для всей Европы, для всего мира. Но это неправильно. Мы не должны так говорить.

Мы ничего не потеряли. У нас забрали. Украина не потеряла сыновей и дочерей — их забрали убийцы. Украинцы не потеряли дома — их уничтожили террористы. Мы не потеряли свои земли — на них зашли захватчики. Планета не потеряла мир — Россия его разрушила.

Этот год ранил нас в сердце. Мы выплакали все слезы. Прокричали все молитвы. 311 дней. О каждой минуте нам есть что сказать. Но большинство слов — лишние. Они не нужны. Не нужны пояснения, украшения. Нужна тишина. Чтобы услышать.

Нужны паузы. Чтобы понять.

Утро 24 февраля.

Гостомель. Буча. Ирпень. Бородянка. Харьков.

«Мрія».

Краматорск. Вокзал. Игрушка.

Чернигов.

Мариуполь. Драмтеатр. Надпись «Дети».

Еленовка.

Одесса. Многоэтажка. Девочка. Три месяца.

Вольнянск. Роддом. Младенец. Два дня.

«Азовсталь».

Это невозможно забыть. И невозможно простить. Но можно победить.

Мы выстояли на ногах, потому что было то, что нас держало. Наш дух.

Оборона Киева.

Харьков.

Николаев.

Чернобаевка.

Остров Змеиный.

HIMARS.

Антоновский мост.

«Хлопок».

Крымский мост.

«Нептун».

Крейсер «Москва».

Русский военный корабль.

Изюм, Балаклея и Купянск.

Херсон.

И молимся, что будет Кременная и Сватово, Мелитополь, весь Донбасс, Крым.

Мы бьемся и продолжим биться. Ради главного слова: «победа».

Она точно будет. Мы идем к ней 311 дней.

Отдали много сил. Но в мгновение, когда кажется, что ты уже не можешь идти дальше, вспомните, что мы уже с вами прошли.

Я хочу сказать всем вам: украинцы, вы невероятные! Посмотрите, что мы сделали и делаем!

Как наши воины с первых дней разносят эту «вторую армию мира».

Как наши люди останавливали колонны их техники.

Как дед останавливал руками танк.

Как женщина сбила дрон банкой помидоров.

Как в оккупации воровали вражеские танки, БТРы, вертолет, снаряды.

Как собирали за часы на «Ловцов Шахедов», морские дроны, броневики, скорые и «Байрактары».

Как выдержали все угрозы, обстрелы, кассетные бомбы, крылатые ракеты, тьму и холод.

Как поддерживали друг друга и государство.

На войне важен каждый.

Кто держит в руках оружие, руль автомобиля, штурвал судна или самолета, скальпель или указку.

Каждый, кто за ноутбуком, кто управляет комбайном, поездом.

Кто на блокпосту и на электростанции.

Журналисты и дипломаты, коммунальщики и спасатели.

Все. Кто работает. Учится в университете или школе. И даже те, кто только учится ходить.

Все это — ради них. Наших детей. Наших людей. Нашей страны.

В большой войне нет маленьких дел. Нет ненужных. Каждый из нас — борец. Каждый из нас — фронт. Каждый из нас — основа обороны.

Мы бьемся как одна команда — вся страна, все наши регионы. Я восхищаюсь вами всеми. Я хочу поблагодарить каждый несокрушимый регион Украины.

Харьков. Изувеченный, но непокоренный. Вы доказали врагу, что быть рядом территориально не значит быть рядом ментально. Харьков — это украинский город. Город-герой.

Несокрушимый Николаев. Героически выдерживает все удары. Город на волне, преодолевающий все штормы.

Сумщина и Сумы. Вы одними из первых ощутили на себе полномасштабное вторжение оккупантов. Для них Сумщина стала костью в горле. Обычные люди делали коктейли Молотова, жгли вражеские колонны, взяли первых пленных. Сумщина — это сила.

Днепр. Опора и надежный тыл нашего фронта. Вы принимали людей, вы возвращали раненым бойцам жизнь. Несмотря на постоянные удары, Днепр живет.

Одесса. Солнечная и приветливая, теперь — крепость. Мировая крепость. Которая защищает нас и защищает мир. Кормит его, ежедневно отправляя по морю миллионы тонн спасения. Потому что она — Одесса-мама.

Херсон! Вы — героические люди! Вы были в оккупации более восьми месяцев. Без новостей. Без связи. Оторванные от Украины.

Тысячи из вас выходили на акции против рашистов. Вы не знали, видят ли это в Украине, знают ли об этом. Оккупанты врали вам, что Украина вас бросила и не будет бороться за вас. Но вы верили и, несмотря ни на что, дождались. Лицо Херсона иссечено обломками снарядов, но главное, что Новый год мы встречаем свободными и вместе под сине-желтыми флагами. А значит, все восстановим, все отстроим. Так же, как и Чернигов, и Запорожье, и Краматорск и Бахмут.

Те, кто стал приютом для миллионов украинцев — это Ровно, Франковск, Тернополь, Винница. Я благодарю вас! Те, кто получает и передает миллионы тонн помощи из Европы и мира: Львов, Ужгород, Черновцы, Луцк. Благодарю вас! Те, кто принимает в эвакуации бизнес, предприятия, университеты: Хмельницкий, Житомир, Кропивницкий, Полтава, Черкассы. Я благодарю вас!

И те, кто ждет Украину. И дождется. Донбасс, Луганщина, Крым. Благодаря вам, наши воины!

И, конечно, Киевщина и Киев — сердце наше, которое всегда бьется благодаря вам, все наши украинцы!

Мы все — одна семья. Одна Украина.

Это год, когда Украина изменила мир. А мир открыл Украину. Нам говорили: капитуляция. Мы выбрали контрнаступление! Нам говорили идти на уступки и компромиссы. Мы идем в Евросоюз и НАТО.

Мир услышал Украину. Европарламент, Бундестаг, парламент Британии, Кнессет, Конгресс США.

Мир ощутил Украину. Украина в медиа. В сердцах людей. В топе поиска Google.

Мир увидел Украину. На главных площадях в Торонто, Нью-Йорке, Лондоне, Варшаве, Флоренции, Сиднее, других городах.

Украинцы удивляют. Украинцам аплодируют. Украинцы вдохновляют.

Есть ли что-то, что может нас испугать? Нет. Есть ли кто-то, кто может нас остановить? Нет.

Потому что мы все вместе.

Вот за что мы воюем. Друг за друга.

Лучший для нас салют — на складах оккупантов. Лучший подарок — цифры в отчете Генштаба.

Мы не знаем доподлинно, что принесет нам новый, 23-й год. Но готовы ко всему.

Новые достижения? Мы будем счастливы. Новые удары? Мы будем непоколебимы. Продолжение борьбы? Будем биться. А когда победим — будем обниматься.

Дорогие украинцы!

Остается несколько минут до нового года. Я хочу всем нам сейчас пожелать одного — победы. И это главное. Одно пожелание для всех украинцев.

Пусть этот год будет годом возвращения. Возвращения наших людей. Воинов — к своим семьям. Пленных — в свои дома. Переселенцев — в свою Украину.

Возвращения наших земель. И временно оккупированные станут навсегда свободными.

Возвращения к привычной жизни. К счастливым минутам без комендантского часа. К земным радостям без воздушных тревог.

Возвращения того, что у нас украли. Детства наших детей, спокойной старости наших родителей.

Чтобы на каникулах внуки приехали к бабушкам и дедушкам. На арбузы в Херсон. И на черешню в Мелитополь.

Чтобы наши города были свободными. Наши друзья — верными.

И чтобы в отчетах около цифры 100 тысяч уничтоженных врагов, тысяч единиц уничтоженной российской техники появилась наша главная цифра и главный успех — 603 тысячи 628 квадратных километров. Площадь независимой Украины, как это было с 1991 года. Как это будет всегда.

Пусть все это принесет новый год. Мы готовы за это бороться. Вот почему каждый из нас тут. Я тут. Мы тут. Вы тут. Все тут. Мы все — это Украина.

Слава Украине!

С Новым годом!