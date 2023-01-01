Российские социологи получили возможность прослушивать телефоны граждан

Государственные и приближенные к государству социологические службы в России с 1 января могут самостоятельно прослушивать телефонные разговоры россиян для составления более объективных отчётов.

Такая мера содержится во вступившем сегодня в силу законе «Об унификации и стандартизации общественного мнения по ключевым вопросам и направлениям».

Эксперты уверены, что в личных беседах большинство респондентов более честны, чем при общении с личным составом социологических служб. Кроме того, прослушивание таких разговоров позволяет в дальнейшем инициировать преследование и «тем самым дополнительно скорректировать качество ответов».

– Нет объективной необходимости отправлять сотрудников на личные беседы или обзванивать неизвестно кого, – говорит замглавы ВЦИОМ по оперативной работе подполковник Валерий Сухов. – Зато есть прекрасная возможность объединить приятное с полезным и сфокусировать социологическую службу на решение задач государственной важности. Это никак не нарушает ничьи права, наоборот делается для блага людей. Мы уже, честно говоря, перед новым годом чуть-чуть заглянули в замочную скважину и провели исследование, чего больше всего наши граждане желали друг другу на праздники. Оказывается, они хотели, чтобы следующий год был не похож на предыдущий. Можем обещать, он будет совсем другим.

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