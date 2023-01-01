 

Российские социологи получили возможность прослушивать телефоны граждан

01.01.2023, 10:13, Разное
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Государственные и приближенные к государству социологические службы в России с 1 января могут самостоятельно прослушивать телефонные разговоры россиян для составления более объективных отчётов.

Родина тебя слышитТакая мера содержится во вступившем сегодня в силу законе «Об унификации и стандартизации общественного мнения по ключевым вопросам и направлениям».

Эксперты уверены, что в личных беседах большинство респондентов более честны, чем при общении с личным составом социологических служб. Кроме того, прослушивание таких разговоров позволяет в дальнейшем инициировать преследование и «тем самым дополнительно скорректировать качество ответов».

– Нет объективной необходимости отправлять сотрудников на личные беседы или обзванивать неизвестно кого, – говорит замглавы ВЦИОМ по оперативной работе подполковник Валерий Сухов. – Зато есть прекрасная возможность объединить приятное с полезным и сфокусировать социологическую службу на решение задач государственной важности. Это никак не нарушает ничьи права, наоборот делается для блага людей. Мы уже, честно говоря, перед новым годом чуть-чуть заглянули в замочную скважину и провели исследование, чего больше всего наши граждане желали друг другу на праздники. Оказывается, они хотели, чтобы следующий год был не похож на предыдущий. Можем обещать, он будет совсем другим.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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