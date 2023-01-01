В феврале мы увидим в небе комету, которую в последний раз видели неандертальцы

Если вы будете смотреть на небо в течение следующих нескольких месяцев, то сможете увидеть объект, который в последний раз видели неандертальцы.

2 марта 2022 года астрономы переходного центра Цвикки обнаружили необычную комету. По оценкам экспертов, данная комета совершает оборот вокруг Солнца раз в 50 000 лет, то есть в последний раз мы видели ее в период верхнего палеолита, когда люди начали распространяться по всей Азии и Европе.

Комета, получившая название «C/2022 E3 (ZTF)», в настоящее время слишком тусклая, чтобы ее можно было увидеть без телескопа. Однако ее можно будет увидеть невооруженным глазом в конце января – начале февраля 2023 года.

Фото из открытых источников / Комета, запечатленная телескопом Хаббл в 2019 году.

В настоящее время комета приближается к перигелию (своему ближайшему сближению с Солнцем), что произойдет 12 января. Она будет ближе всего к Земле 1 февраля. Примерно в этот момент объект может быть виден невооруженным глазом, хотя он, скорее всего, будет выглядеть как светлое пятно пыли.

Астрономы обнаружили комету с помощью 1,2-метрового роботизированного телескопа Samuel Oschin, входящего в состав Zwicky Transient Facility (ZTF), расположенного на горе Паломар в южной Калифорнии.

Сейчас комета 2022 E3 уже видна для наблюдателей Северного полушария в утреннем небе. Она составляет около 10-й величины. 30 января, комета окажется в непосредственной близости от Полярной звезды. Предположительно, к тому времени она будет видна в обычный бинокль.

Объект благополучно пройдет мимо Земли на расстоянии около 44 миллионов километров.