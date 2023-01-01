Правительство России уточнило правила назначения пособий для детей мобилизованных
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При формировании оценки нуждаемости семей мобилизованных для получения единого ежемесячного пособия на ребенка доходы призванных мужчин учитываться не будут.
Об этом сообщила пресс-служба кабмина, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Так, согласно документу, пособие будет назначаться семьям с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. Постановление позволяет не учитывать в данных расчетах доходы мобилизованных.
Напомним, единое пособие вводится в РФ с 1 января 2023 года. Пособие смогут получать беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки, и родители детей до 17 лет.
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