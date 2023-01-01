Правительство России уточнило правила назначения пособий для детей мобилизованных

При формировании оценки нуждаемости семей мобилизованных для получения единого ежемесячного пособия на ребенка доходы призванных мужчин учитываться не будут.

Об этом сообщила пресс-служба кабмина, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Так, согласно документу, пособие будет назначаться семьям с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. Постановление позволяет не учитывать в данных расчетах доходы мобилизованных.

Напомним, единое пособие вводится в РФ с 1 января 2023 года. Пособие смогут получать беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки, и родители детей до 17 лет.

—