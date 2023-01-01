 

Правительство России уточнило правила назначения пособий для детей мобилизованных

01.01.2023, 9:53, Новости дня
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При формировании оценки нуждаемости семей мобилизованных для получения единого ежемесячного пособия на ребенка доходы призванных мужчин учитываться не будут.

Об этом сообщила пресс-служба кабмина, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Так, согласно документу, пособие будет назначаться семьям с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. Постановление позволяет не учитывать в данных расчетах доходы мобилизованных.

Напомним, единое пособие вводится в РФ с 1 января 2023 года. Пособие смогут получать беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки, и родители детей до 17 лет.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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