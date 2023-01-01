Средний размер страховых пенсий по старости вырос на 4,8% (в три раза меньше инфляции) до 22 тыс. рублей

Страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров с 1 января 2023 года выросли на 4,8 %, что позволит среднему размеру подобных выплат достигнуть 21 864 рублей.

Правительство выделило на пенсии более 9,5 трлн рублей, из них на страховые пенсии направят девять триллионов рублей.

По словам замминистра труда и социальной защиты Андрея Пудова, индексация пенсий позволит опередить показатель инфляции на 2,6 %, передает РИА «Новости».

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об индексации страховых пенсий работающим людям с инвалидностью, срок обозначен до 15 апреля.

Напомним, летом 2022 года страховые пенсии по старости повышались на десять процентов из-за инфляции.

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