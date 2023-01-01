Правительство Украины утвердило новый порядок призыва резервистов

Кабинет министров Украины утвердил новый порядок военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

Теперь ведение военного учета призывников, военнообязанных и резервистов будет вестись по спискам персонального учета в соответствии с предложениями Нацагентства по вопросам государственной службы Украины и Государственной службы статистики Украины, передает РИА «Новости».

Отмечается, что из-за отсутствия должного учета военнообязанных военкоматы не располагают «реальными списками», на основании которых можно было бы проводить всеобщую мобилизацию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский продлил срок действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 19 февраля 2023 года.

Повестки гражданам раздавали даже на рынках города Днепр, в соцсетях публиковали видео с раздачей. А главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный призвал президента страны ужесточить наказание для дезертиров.

После этого появилось видео предположительно из Артемовска, на котором заснято, как бойцы ВСУ складывают в пакетах тела своих погибших сослуживцев. Один из героев ролика говорит, что на кадрах последствия призыва Залужного.

Напомним, военное положение в Украине было введено 24 февраля 2022 года.

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