В Анапе и Новороссийске произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой до четырех баллов зафиксировано утром субботы, 31 декабря, в акватории Черного моря, Анапе и Новороссийске, сообщили в главном управлении МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что землетрясение произошло в 35 километрах от поселка Сукко с эпицентром на глубине 10 километров, магнитудой три с половиной балла, передает РИА «Новости».

Толчки в МО Новороссийск ощущались в Центральном внутригородском районе, а также в станице Раевская. Приборы сейсмостанции Анапы зарегистрировали толчки магнитудой четыре балла. На территории Анапы толчки физически ощущались.

Отмечается, что жертв и разрушений нет, все системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.

25 декабря землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали на востоке Камчатки.

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