 

Умер папа Римский на покое Бенедикт XVI

01.01.2023, 8:32, Новости дня
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Почетный папа Римский на покое Бенедикт XVI умер в субботу, 31 декабря, на 96-м году жизни, сообщил представитель пресс-службы Ватикана.

Уточняется, что смерть наступила в 9.34 по местному времени в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане, передает РИА «Новости».

Сообщения об ухудшении здоровья почетного папы Римского поступили 28 декабря.

Немецкий кардинал, видный теолог Йозеф Ратцингер взошел на папский престол в 2005 году и взял имя Бенедикт XVI. В 2013 году он стал первым понтификом за последние 600 лет, отказавшимся от папского престола, напоминает ТАСС.

Бенедикт XVI жил все последние годы в статусе почетного папы на покое в здании бывшего монастыря на территории Ватикана.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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