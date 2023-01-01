 

Продюсер Красная припомнила «тройные гонорары» Пугачёвой двадцать лет назад

01.01.2023, 8:14, Разное
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Продюсер Алина Красная рассказала, что Алла Пугачёва была самой востребованной на корпоративах в начале нулевых. Примадонна могла получить тройной гонорар, пользуясь этим.

Продюсер Алина Красная рассказала, что Алла Пугачёва была самой востребованной на корпоративах в начале нулевых. Примадонна могла получить тройной гонорар, пользуясь этим.

В начале двадцать первого столетия на российской эстраде не было более популярной и востребованной звезды, чем Алла Пугачёва. По словам продюсера Алины Красной, Примадонна могла за одно выступление на частной вечеринке получить миллион долларов. Пользуясь этим, звезда «заламывала тройные гонорары». Двадцать лет назад было гораздо больше корпоративов, чем в нынешнем году, и богатые россияне соревновались друг с другом, кто успеет пригласить к себе на вечер звезду. Они «устраивали настоящую битву за Аллу Пугачёву».

Алла Пугачёва не единственная звезда эстрады, на которую в период нулевых был спрос. Олигархи звали на свои вечеринки и поп-короля Филиппа Киркорова, и «натурального блондина» Николая Баскова. За выступление они могли получить презент в виде микрофона, декорированного бриллиантами, или лимузин. По слухам, Светлане Лободе после одного из выступлений подарили надел земли и жильё в Подмосковье.


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