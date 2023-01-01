OPPO скоро может выпустить новый флагманский смартфон

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл своим подписчикам планы OPPO по выпуску нового флагманского смартфона. По его словам, новинка, которая еще не получила названия, выйдет в 2023 году и будет оснащена основной камерой Hasselblad в круглом блоке.

Не исключено, что новинка может присоединиться к серии Find X6 и стать самой продвинутой версией. Основная камера Find X6 вписана в квадратный блок. Если новинка будет из этой серии, то ее дизайн может существенно отличаться от предшественников.

По предварительным данным, OLED-экран OPPO Find X6 будет иметь разрешение 2K. В смартфоне за производительность отвечает Qualcomm Snapdragon 8 Generation 1 и Snapdragon 8 G2 для старших моделей. Он также будут иметь до 12 ГБ оперативной памяти и сенсор Sony IMX989 (1-дюймовый).