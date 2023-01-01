OPPO скоро может выпустить новый флагманский смартфон
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Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл своим подписчикам планы OPPO по выпуску нового флагманского смартфона. По его словам, новинка, которая еще не получила названия, выйдет в 2023 году и будет оснащена основной камерой Hasselblad в круглом блоке.
Не исключено, что новинка может присоединиться к серии Find X6 и стать самой продвинутой версией. Основная камера Find X6 вписана в квадратный блок. Если новинка будет из этой серии, то ее дизайн может существенно отличаться от предшественников.
По предварительным данным, OLED-экран OPPO Find X6 будет иметь разрешение 2K. В смартфоне за производительность отвечает Qualcomm Snapdragon 8 Generation 1 и Snapdragon 8 G2 для старших моделей. Он также будут иметь до 12 ГБ оперативной памяти и сенсор Sony IMX989 (1-дюймовый).
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