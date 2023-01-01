Шойгу назвал победу Вооруженных сил России неотвратимой

Победа Вооруженных сил РФ неотвратима, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе новогоднего поздравления, опубликованного ведомством.

Он пожелал всем здоровья, твердости духа, надежных и преданных товарищей.

«Наша Победа, как и Новый год, неотвратима!» – сказал Шойгу в видеообращении.

Также он поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом, отметив, что в 2022 году всем выпали испытания, изменившие привычный ход времени. Шойгу добавил, что в этих условиях предстоящий новогодний праздник остается не только доброй и народной традицией, но и приобретает глубокий смысл.

Глава Минобороны отметил работу российских военных, выполняющих боевые задачи, находясь на передовых рубежах и позициях, на боевом дежурстве.

Шойгу поблагодарил медиков, работников оборонно-промышленного комплекса, строителей, волонтеров и всех тех, кто внес свой бесценный вклад в укрепление обороноспособности России.

—