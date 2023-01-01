Шойгу назвал победу Вооруженных сил России неотвратимой
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Победа Вооруженных сил РФ неотвратима, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе новогоднего поздравления, опубликованного ведомством.
Он пожелал всем здоровья, твердости духа, надежных и преданных товарищей.
«Наша Победа, как и Новый год, неотвратима!» – сказал Шойгу в видеообращении.
Также он поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом, отметив, что в 2022 году всем выпали испытания, изменившие привычный ход времени. Шойгу добавил, что в этих условиях предстоящий новогодний праздник остается не только доброй и народной традицией, но и приобретает глубокий смысл.
Глава Минобороны отметил работу российских военных, выполняющих боевые задачи, находясь на передовых рубежах и позициях, на боевом дежурстве.
Шойгу поблагодарил медиков, работников оборонно-промышленного комплекса, строителей, волонтеров и всех тех, кто внес свой бесценный вклад в укрепление обороноспособности России.
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