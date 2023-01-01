 

В Польше заявили о снижении объема российской нефти в импортном портфеле в 2023 году

01.01.2023, 7:10, Новости дня
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Объем российской нефти в импортном портфеле Польши в 2023 году снизится до 10%, сообщил председатель правления топливного концерна Orlen Даниель Обайтек.

В январе у страны завершится долгосрочный контракт Orlen на российскую нефть, который продлять власти Польши не планируют, сообщил Обайтек в Twitter (заблокирован в России), передает РИА «Новости».

Он отметил, что в вопросе замены российской нефти Польша в основном надеется на поставки из Саудовской Аравии.

Ранее в Польше заявили, что Orlen не будет продлевать контракт на поставку нефти с «Роснефтью» и прекратит поставки от «Татнефти», если будут введены санкции Евросоюза.

Контракт с компанией «Татнефть» завершится в декабре 2024 года, по нему польский концерн закупает 200 тыс. тонн нефти в месяц.

В настоящее время 70% сырья для всех НПЗ группы Orlen в Польше, Чехии и Литве поступает не из России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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