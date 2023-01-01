 

Вучич: Позиция по отказу от санкций против России сохранится, пока не затронуты жизненно важные интересы Сербии

01.01.2023, 7:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сербия придерживается принципиальной позиции по антироссийским санкциям, но таковые могут быть введены, если собственные интересы Белграда окажутся под угрозой, сообщил глава республики Александр Вучич.

«Как долго мы сможем защищать эту позицию – увидим», – сказал Вучич в эфире телеканала Prva. По его словам, этого не произойдет ценой угрозы жизненным интересам Сербии, однако республика не станет легко отрекаться от этой позиции, передает РИА «Новости».

Вучич сравнил Сербию с маленьким племенем галлов из французских комиксов про Астерикса и Обеликса. Президент отметил, что оно не сдается и бережет свою свободу, насколько сможет.

«Станем ли вводить санкции – не знаю, но мое «не знаю» весит больше, чем у других «да», – заключил президент республики.

ЕС регулярно выступает с требованиями в адрес Сербии с тем, чтобы республика ввела санкции против России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.12.20 / Зеленская: Мужу советы даю постоянно, президенту – никогда

01.03.21 / “Оккупантам платит активно”. “Глава” Крыма Аксенов заявил, что Зеленская регулярно оплачивает коммунальные счета за квартиру в Крыму

09.08.22 / В Сакском районе Крыма объявили эвакуацию граждан после взрыва на аэродроме

25.04.21 / Президент Армении Саркисян принял отставку правительства Пашиняна

23.09.21 / В ФАС не исключили штрафа в случае мирового соглашения с «Яндексом»

10.07.20 / “Порошенко понад усе” еще более бесперспективно в электоральном отношении, чем провальный слоган “Армія. Мова. Віра”

22.04.22 / Панкратов-Черный полностью поддержал спецоперацию РФ на Украине

27.01.22 / В Кремле отреагировали на намеки США о возможном отъезде посла Антонова

25.05.21 / “Регина опять язык вывалила”, “Кошмар”, “Неприятно видеть внутренности”. Тодоренко возмутила сеть странным снимком с сыном

19.04.21 / В немецком Альсфельде на пробу открыли магазины — но через неделю закрыли снова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика