Вучич: Позиция по отказу от санкций против России сохранится, пока не затронуты жизненно важные интересы Сербии

Сербия придерживается принципиальной позиции по антироссийским санкциям, но таковые могут быть введены, если собственные интересы Белграда окажутся под угрозой, сообщил глава республики Александр Вучич.

«Как долго мы сможем защищать эту позицию – увидим», – сказал Вучич в эфире телеканала Prva. По его словам, этого не произойдет ценой угрозы жизненным интересам Сербии, однако республика не станет легко отрекаться от этой позиции, передает РИА «Новости».

Вучич сравнил Сербию с маленьким племенем галлов из французских комиксов про Астерикса и Обеликса. Президент отметил, что оно не сдается и бережет свою свободу, насколько сможет.

«Станем ли вводить санкции – не знаю, но мое «не знаю» весит больше, чем у других «да», – заключил президент республики.

ЕС регулярно выступает с требованиями в адрес Сербии с тем, чтобы республика ввела санкции против России.

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