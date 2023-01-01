 

Почему мужчина не дарит подарки?

01.01.2023, 6:26, Разное
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Есть такой закон — мужчина относится к женщине так, как она ему позволяет. Иными словами, партнер зеркалит вам то, что вы представляете собственной персоной. Ответ на вопрос, почему мужчина не дарит подарки, лежит на поверхности. Вы не вызываете у избранника соответствующего желания.

Вместо того чтобы злиться и обижаться, взгляните правде в глаза. Пора задуматься, какой вы предстаете в отношениях? Психолог Марк Бартон выделяет 5 типов женщин, которые обычно сидят без подарков, причем не только в Новый год:

  • Женщины-мамочки. Они ставят на первое место потребности мужчины, носятся с ним как с ребенком, надоедают опекой.
  • Женщины-девочки. Они с восторгом воспринимают любые действия мужчины, выдают детскую реакцию на абсолютно все его поступки.
  • Женщины-охотницы. От них не дождешься ни ласки, ни любви. Такие особы в отношениях холодны и требуют от мужчины материальной отдачи. Поэтому подарки он и не дарит.
  • Женщины-генеральные директора. Они указывают, обсценивают, ведут себя напыщенно и агрессивно. Их любимые фразы: “Я сама”, “Тебя нельзя ни о чем просить”, “Ты меня подвел”.
  • Женщины-друзья. Представительницам этого типа мужчины не дарят подарки, так как не могут разглядеть в них женской сущности. Подругу не хочется покорять, она не удивляет и не подогревает у партнера инстинкт завоевателя.

    • Если вы узнали себя, не спешите хоронить отношения и уж тем более подавать на развод. Новый год — повод начать все с чистого листа. Подумайте о своем поведении, разбейте негативные психологические установки. Тогда у вас больше не будет вопроса, почему мужчина не дарит подарки, ведь он сделает все, чтобы вы были счастливы.


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