 

WP: Запасы боеприпасов США сгорают на Украине, из-за чего у Вашингтона возникнут проблемы в Азии

01.01.2023, 5:45, Новости дня
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«Сжигающие» американские запасы поставки боеприпасов на Украину являются ошибкой, потому что из-за этого у Соединенных Штатов возникнут проблемы в Восточной Азии, пишут американские СМИ.

В статье The Washington Post говорится, что Вашингтон очень быстро «сжигает» боеприпасы. В краткосрочной перспективе, по оценке издания, это приведет к ослаблению способности США сдерживать стратегических противников в Восточной Азии.

По мнению автора публикации, этот регион важнее для процветания американцев, чем Украина. Подчеркивается, что здесь Америке угрожает гораздо более сильный соперник в лице Китая, передает РИА «Новости».

В материале говорится, что по мере того, как конфликт будет вступать в новую фазу, администрации президента США Джо Байдена придется задуматься над приемлемыми видами урегулирования ситуации.

Ранее исследовательская служба Конгресса США заявила, что поставка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot («Пэтриот») Украине может обернуться проблемой в будущем.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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