 

Эрдоган озвучил цели для Турции в 2023 году

01.01.2023, 5:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Анкара видит своей целью в новом году становление одним из лидеров в политике и экономике всего мира, сообщил в ходе новогоднего обращения президент страны Тайип Эрдоган.

Целью Турции является не просто «вход в высшую лигу» глобальной политики и экономики, но и обретение политической и экономической мощи, которая позволит «занять первые строчки», сообщил глава турецкого государства, передает ТАСС.

Эрдоган напомнил, что в следующий год для Турции – юбилейный, она отметит 100-летие республики.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил новогодние поздравления руководителям стран СНГ лидерам мировых держав, в том числе турецкому президенту Эрдогану, а также премьеру Венгрии Виктору Орбану.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.01.22 / Общество: Военной службе добавили комфорта

14.08.22 / «Желтый» уровень террористической опасности продлен в Севастополе до 29 августа

14.09.21 / Сессия Генассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке

21.07.21 / Украинцев разозлил перевод сериала «Сваты»

27.12.21 / “Детка-любовь”. Рианна крупным планом показала пятую точку в прозрачном белье

06.08.21 / Зеленский поручил отправить 100 спасателей на помощь Греции в борьбе с пожарами

29.12.20 / Шоптенко рассказала, как училась на облицовщика-плиточника

02.04.21 / СМИ узнали о санкциях, которые может рассмотреть СНБО. В Офисе президента говорили, что темы заседания связаны с “наведением справедливости”

22.01.21 / Маск пообещал $100 млн за лучшую технологию улавливания углерода

20.10.21 / Фигуранту дела Труханова Димарскому прокуратура просила залог 237 млн грн

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика