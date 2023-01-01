Эрдоган озвучил цели для Турции в 2023 году

Анкара видит своей целью в новом году становление одним из лидеров в политике и экономике всего мира, сообщил в ходе новогоднего обращения президент страны Тайип Эрдоган.

Целью Турции является не просто «вход в высшую лигу» глобальной политики и экономики, но и обретение политической и экономической мощи, которая позволит «занять первые строчки», сообщил глава турецкого государства, передает ТАСС.

Эрдоган напомнил, что в следующий год для Турции – юбилейный, она отметит 100-летие республики.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил новогодние поздравления руководителям стран СНГ лидерам мировых держав, в том числе турецкому президенту Эрдогану, а также премьеру Венгрии Виктору Орбану.

—